İSTANBUL 2027 ORGANİZASYON KOMİTESİ İLK TOPLANTISINI YAPTI

Haber Merkezi

İstanbul’un 16–27 Haziran 2027 tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı 2027 Avrupa Oyunları kapsamında kurulan İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi, ilk toplantısını Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) temsilcilerinin de katılımıyla 16 Nisan 2026 Perşembe günü Olimpiyatevi’nde gerçekleştirdi.

Toplantıda; spor ve sporcu odaklı hizmetler, stratejik planlama ve finans, pazarlama ve iletişim, operasyonel süreçler ve lojistik, etkinlik deneyimi ve sosyal etki, insan kaynakları ve gönüllülük, güvenlik ve sürdürülebilirlik ile kurumsal ilişkiler ve teknoloji başlıkları ele alındı; hazırlık sürecindeki güncel gelişmeler değerlendirilerek organizasyonun ana planlama çerçevesi gözden geçirildi.

Toplantının açılış konuşmaları, İstanbul 2027 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır ile EOC 4. Avrupa Oyunları Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu tarafından yapıldı.

“4. Avrupa Oyunları’nın gerçekleşeceği İstanbul’daki organizasyonu en iyi şekilde hayata geçirmek için tüm enerjimizi ortaya koyacağız.”

İstanbul 2027’nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, “Daha önce önemli çok sporlu organizasyonlara başarıyla ev sahipliği yaptık; ancak İstanbul 2027’nin ayrı bir önemi bulunuyor. Bu organizasyonun başarısı, yalnızca Avrupa Oyunları ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda 2036 Olimpiyat adaylık sürecimiz açısından da güçlü bir referans noktası oluşturacaktır. Ortak hedefimiz, İstanbul’da Avrupa Oyunları’nı en iyi şekilde gerçekleştirirken Olimpiyat yolculuğumuza da katkı sunmaktır.”