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BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
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BURSA’DA KARATE MASAYA YATIRILDI

BURSA’DA KARATE MASAYA YATIRILDI
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Haber: Vasfi Aşçı

BURSA’DA KARATE MASAYA YATIRILDI

BURSA – Türk karatesinin geleceğine yön verecek çalışmalar kapsamında Türkiye Karate Federasyonu yöneticileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mesut Köse ile bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, sporun yaygınlaştırılması ve yerel yönetimlerle kurulacak ortak projeler ön plana çıktı.

Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir’in liderliğinde gerçekleşen ziyarette Asbaşkan Hayrettin Hamurcu, Genel Koordinatör Adem Özbektaş, Milli Takımlar Menajeri İbrahim Yazıcı, Bursa Karate İl Temsilcisi Mustafa Çelik ile antrenörler Cemil Günel ve İsa Gencan da yer aldı.

Toplantıda, Bursa’nın karate branşındaki mevcut yapısı değerlendirilirken, özellikle çocuklar ve gençlerin spora kazandırılması için yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Spor tesislerinin daha etkin kullanılması, ortak organizasyonların düzenlenmesi ve karate branşının daha geniş kitlelere ulaştırılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, karateye verilen desteğin yalnızca sportif başarı açısından değil, aynı zamanda sağlıklı nesiller yetiştirilmesi bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin spora yaklaşımını takdir ettiklerini belirten Taşdemir, Mesut Köse’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda günün anısına Mesut Köse’ye plaket sunulurken, Türkiye Karate Milli Takımı eşofmanı da hediye edildi. Samimi atmosferde gerçekleşen buluşmanın, federasyon ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

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