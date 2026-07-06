POREÇ’TE MİLLİ KARATECİLERDEN 4 MADYALALIK BÜYÜK GURUR

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Hırvatistan’ın Poreč kentinde düzenlenen WKF Dünya Gençlik Ligi’nde mücadele eden milli karatecilerimiz, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak Türk karate tarihine bir başarı daha ekledi.

Tarık Koç altın madalyaya uzanırken, Arda Usta gümüş, Kutay Coşkun ve Berke Ulaş Ayten ise bronz madalya elde ederek ay-yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla temsil etti.

Milli Karateciler Poreč’te Kürsüden İnmedi

Dünya karate takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olan WKF Dünya Gençlik Ligi, Hırvatistan’ın Poreč kentinde birbirinden güçlü ülkelerin katılımıyla tamamlandı. Genç milli sporcularımız, sergiledikleri başarılı performanslarla organizasyona damga vururken Türkiye’ye toplam 4 madalya kazandırdı.

Ay-yıldızlı ekibimiz, organizasyonu 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamlayarak Türk karate camiasına büyük sevinç yaşattı.

Tarık Koç Dünya Gençlik Ligi Şampiyonu Oldu

Şampiyonanın en önemli başarısı, Junior Erkek Kata kategorisinde mücadele eden Tarık Koç’tan geldi. Rakiplerine karşı üstün teknik performans sergileyen başarılı milli sporcu, final müsabakasını da kazanarak altın madalyanın sahibi oldu ve Türk bayrağını Poreč’te göndere çektirdi.

Arda Usta’dan Gümüş Madalya

U21 Erkek Kumite 60 kilogram kategorisinde tatamiye çıkan Arda Usta, başarılı müsabakaların ardından finale yükseldi. Final karşılaşmasını ikinci sırada tamamlayan milli karateci, gümüş madalya kazanarak Türkiye’nin madalya sayısına önemli katkı sağladı.

Kutay Coşkun Ve Berke Ulaş Ayten’den Bronz Başarı

Organizasyonda bronz madalya kazanan isimler ise Cadet Erkek Kumite -52 kilogram kategorisinde mücadele eden Kutay Coşkun ile Junior Erkek Kumite -61 kilogram kategorisinde yarışan Berke Ulaş Ayten oldu.

Her iki milli sporcu da güçlü rakiplerine karşı ortaya koydukları mücadeleci performansla bronz madalyaya ulaşarak Türk karate sporunun uluslararası başarısını bir kez daha gösterdi.

Türkiye Organizasyonu 4 Madalya İle Tamamladı

Milli takımımız, WKF Dünya Gençlik Ligi Poreč Etabını;

🥇 Tarık Koç – Junior Erkek Kata

🥈 Arda Usta – U21 Erkek Kumite 60 Kg

🥉 Kutay Coşkun – Cadet Erkek Kumite -52 Kg

🥉 Berke Ulaş Ayten – Junior Erkek Kumite -61 Kg

olmak üzere toplam 4 madalya ile tamamlayarak önemli bir uluslararası başarıya daha imza attı.

Elde edilen sonuçlar, Türk karate altyapısının uluslararası platformdaki gücünü bir kez daha ortaya koyarken, geleceğin şampiyon sporcularının yetişmeye devam ettiğini gösterdi.

SporMalatya44 ailesi olarak milli sporcularımızı, antrenörlerini, teknik ekibi ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyor, uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz.