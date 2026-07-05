DÖVÜŞ SPORCULARINDA OMUZ HAREKETLİLİĞİ PERFORMANSI, SAKATLIK RİSKİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Karate, taekwondo, muaythai, kick boks, boks, judo, güreş, wushu kung fu, MMA ve grappling gibi dövüş sporlarında omuz hareketliliği, teknik performansın ve sakatlık riskinin belirleyici unsurları arasında yer alıyor.

Spor Hekimi ve Düzeltici Egzersiz Uzmanı Dr. Bahman Golshaei, omuz ekstansiyonu eksikliğinin giderilmesine yönelik özel düzeltici egzersizleri uygulamalı olarak anlatarak sporculara önemli tavsiyelerde bulundu.

Omuz Ekstansiyonu Dövüş Sporlarında Kritik Rol Oynuyor

Dövüş sporlarında başarılı bir performans sergileyebilmek için kuvvet, hız ve dayanıklılığın yanı sıra eklem hareketliliği de büyük önem taşıyor. Özellikle omuz ekstansiyonu hareket açıklığındaki yetersizlikler; yumruk, blok, savunma, tutuş, fırlatma ve denge gerektiren tekniklerin doğru uygulanmasını olumsuz etkileyebiliyor.

Spor Hekimi ve Düzeltici Egzersiz Uzmanı Dr. Bahman Golshaei, sosyal medya hesabında yayımladığı videoda, bir gün önce paylaştığı omuz ekstansiyonu eksikliğinin nasıl tespit edileceğine ilişkin içeriğin ardından gelen yoğun sorular üzerine, bu kısıtlılığın giderilmesine yardımcı olabilecek özel düzeltici egzersizleri uygulamalı olarak gösterdi.

Hareket Kalitesi Performansı Doğrudan Etkiliyor

Dr. Golshaei, omuz eklemindeki hareket kısıtlılığının yalnızca performansı değil, hareket kalitesini de olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Doğru planlanan düzeltici egzersiz programlarının omuz hareket açıklığını artırmaya, kas dengesizliklerini azaltmaya ve fonksiyonel hareket kapasitesini geliştirmeye katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Uzmanlar, düzenli hareket değerlendirmesiyle desteklenen düzeltici egzersiz çalışmalarının, sporcuların teknik becerilerini daha verimli kullanmalarına yardımcı olabileceğini ve yüksek antrenman temposunda oluşabilecek aşırı yüklenmelerin önüne geçilmesine destek sağlayabileceğini belirtiyor.

Performans Kadar Sakatlıkların Önlenmesi De Hedefleniyor

Karate, taekwondo, muaythai, kick boks, boks, judo, güreş, wushu kung fu, MMA ve grappling gibi branşlarda omuz bölgesi yoğun şekilde kullanılıyor. Bu nedenle omuz hareketliliğinin korunması, hem teknik verimliliğin artırılması hem de aşırı yüklenmeye bağlı sakatlık riskinin azaltılması açısından önemli görülüyor.

Uzman kontrolünde uygulanan düzeltici egzersiz programlarının sporcuların bireysel ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiğini vurgulayan Dr. Golshaei, doğru değerlendirme sonrasında yapılan çalışmaların uzun vadede daha güvenli antrenman süreci ve sürdürülebilir sportif performansa katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Kaynak:

Dr. Bahman Golshaei’nin sosyal medya paylaşımı.