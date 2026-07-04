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Malatyalı Milli Güreşçiler U-20 Avrupa Şampiyonası İçin Makedonya’da Mindera Çıkıyor

Malatyalı Milli Güreşçiler U-20 Avrupa Şampiyonası İçin Makedonya’da Mindera Çıkıyor
  • GÜREŞ / MANŞET I
  • 5 Temmuz 2026 01:46 | Güncellenme: 5 Temmuz 2026 01:47
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MALATYALI MİLLİ GÜREŞÇİLER U-20 AVRUPA ŞAMPİYONASI İÇİN MAKEDONYA’DA MİNDERE ÇIKIYOR

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Malatya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları Emir Ömer Bozbağ ve Salih Yusuf Yazıcı, 5-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Makedonya’da düzenlenecek U-20 Greko-Romen Güreş Avrupa Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayla Türkiye’yi temsil edecek.

Milli güreşçiler, Avrupa’nın en prestijli organizasyonlarından birinde madalya mücadelesi verecek.

Malatyalı Güreşçiler Avrupa’da Türkiye’yi Temsil Edecek

Malatya’nın yetiştirdiği başarılı sporcular, uluslararası arenada bir kez daha Türkiye’nin gururu olmaya hazırlanıyor. 5-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında Makedonya’da gerçekleştirilecek U-20 Greko-Romen Güreş Avrupa Şampiyonası’nda, Malatya Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcuları milli forma ile mindere çıkacak.

Şampiyonada 97 kilogramda Emir Ömer Bozbağ, 72 kilogramda ise Salih Yusuf Yazıcı, Avrupa’nın en güçlü rakiplerine karşı madalya mücadelesi verecek.

Hedef Avrupa Madalyası

Yoğun hazırlık sürecini tamamlayan milli sporcular, hem Türkiye’yi hem de Malatya’yı en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edecek. Avrupa Şampiyonası, genç güreşçilerin uluslararası kariyerlerinde önemli bir basamak olarak görülürken, Malatyalı sporcuların da başarılı performans sergileyerek kürsüye çıkması bekleniyor.

Teknik ekip gözetiminde hazırlıklarını tamamlayan milli güreşçiler, Türk güreşinin uluslararası başarılarına yenilerini eklemek amacıyla mindere çıkacak.

Malatya’nın Gururu Oldular

Malatya TOHM bünyesinde yetişen Emir Ömer Bozbağ ve Salih Yusuf Yazıcı’nın milli takıma seçilmesi, kent sporunun altyapı başarısını bir kez daha ortaya koydu. Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek iki başarılı sporcu, ay-yıldızlı forma altında Türkiye’yi en iyi şekilde temsil ederek madalya hedefiyle yarışacak.

Spor camiası ve Malatyalı sporseverler, milli sporcuların Avrupa Şampiyonası’ndan başarı ve madalyalarla dönmesini umut ediyor.

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