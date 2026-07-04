MALATYALI DOĞANŞEHİRLİ SPORCUMUZ MİRAÇ FATİH BULUT TÜRKİYE MAS GÜREŞİ ŞAMPİYONASI’NDA BRONZ MADALYA KAZANDI

Habr: Muhammet K. GÜLŞEN

Malatyalı Doğanşehirli sporcumuz Miraç Fatih Bulut, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Kayseri’de düzenlenen Türkiye Mas Güreşi Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı.

28 sporcunun mücadele ettiği sıkletinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazanan sporcumuz, antrenörü Ahmet Durmaz ile birlikte Malatya’ya büyük gurur yaşattı.

Malatyalı Sporcumuzdan Türkiye Üçüncülüğü

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Mas Güreşi Şampiyonası, 28 Haziran-2 Temmuz 2026 tarihleri arasında Kayseri Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda Malatya’nın Doğanşehir ilçesinden sporcumuz Miraç Fatih Bulut, kendi sıkletinde üstün bir performans sergileyerek Türkiye üçüncüsü olmayı başardı.

28 Sporcu Arasında Bronz Madalya

Toplam 28 sporcunun mücadele ettiği kategoride başarılı karşılaşmalar çıkaran Miraç Fatih Bulut, güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü oldu ve bronz madalyanın sahibi olarak kürsüye çıktı.

Elde ettiği bu önemli dereceyle hem Malatya’nın hem de Doğanşehir’in gururu olan genç sporcu, gelecek organizasyonlar için de önemli bir başarıya imza attı.

Antrenör Ahmet Durmaz’ın Emeği Büyük

Başarılı sporcunun bu önemli derecesinde, antrenörü Ahmet Durmaz’ın planlı çalışmaları ve teknik katkısı da büyük rol oynadı. Disiplinli antrenman sürecinin karşılığını Türkiye üçüncülüğü ile alan Miraç Fatih Bulut ve antrenörü Ahmet Durmaz, Malatya spor camiasına büyük sevinç yaşattı.

Malatya Sporuna Gurur Yaşattılar

Türkiye Mas Güreşi Şampiyonası’nda kazanılan bronz madalya, Malatya’nın geleneksel spor dallarındaki yükselen başarısını bir kez daha gözler önüne serdi. Sporcumuz Miraç Fatih Bulut’un elde ettiği Türkiye üçüncülüğü, Malatya adına önemli sportif başarılar arasındaki yerini aldı.

Miraç Fatih Bulut’u ve antrenörü Ahmet Durmaz’ı elde ettikleri bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.