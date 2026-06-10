BREZİLYA’DA ERKEK KUMİTE TAKIMI DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türk karatesi, uluslararası başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Brezilya’nın başkenti Brasília’da düzenlenen 2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı, bronz madalya kazanarak dünya üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

Yaklaşık 50 ülkeden 1.500’e yakın sporcunun katıldığı organizasyonda Türkiye, karate branşında 9 sporcu ile temsil edildi. Erkek Kumite Milli Takımı, dünyanın güçlü üniversite takımlarına karşı verdiği mücadele sonucunda kürsüye çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli takım kadrosunda yer alan Diyar Hasanoğlu (-60 kg), Ahmet Öztürk (-67 kg), Yusuf Kılıç (-75 kg), Eren Akkurt (-84 kg) ve Kadir Furkan Genç (+84 kg), takım halinde sergiledikleri başarılı performansla bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona boyunca ortaya koydukları disiplinli mücadele, teknik üstünlük ve takım ruhuyla dikkat çeken ay-yıldızlı karateciler, Türk sporuna bir uluslararası başarı daha kazandırdı. Elde edilen bu sonuç, Türk karatesinin geleceği adına da önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Dünya üçüncülüğüyle sonuçlanan bu başarı yalnızca müsabaka günlerinin değil; yıllarca süren antrenmanların, ailelerin fedakârlıklarının, kulüplerin özverili çalışmalarının ve sporcuların büyük emeklerinin bir ürünü olarak öne çıkıyor.

Üniversite eğitimlerini sürdürürken dünya sahnesinde Türkiye’yi temsil eden genç sporcular, kazandıkları bronz madalya ile sadece kürsüye çıkmakla kalmadı; aynı zamanda Türk sporunun geleceğine dair umutları da güçlendirdi.

Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı’nı, antrenörlerini, teknik ekibini ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

🥉 Dünya Üçüncüsü

🇹🇷 Türkiye Erkek Kumite Milli Takımı

🌎 Brasília – Brezilya

🎓 2026 FISU Dünya Üniversiteler Dövüş Sporları Şampiyonası

Türk Karatesi, dünya sahnesinde başarı hikâyeleri yazmaya devam ediyor.