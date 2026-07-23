ZİRVEYE ÇIKMAK YETMEZ, ORADA KALMAK USTALIKTIR

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Vasfi Aşçı

Sporun en değerli tarafı, başarıyı bir kez yakalamak değil; o başarıyı yıllar boyunca sürdürebilmektir. Çünkü bir şampiyonluk büyük bir sevinç yaşatır, ancak arka arkaya gelen başarılar gerçek bir ekolün ve sağlam bir spor kültürünün göstergesidir.

Samsun’da düzenlenen Azerbaycan–Türkiye Dostluk Grubu Spor Toto Türkiye Karate Şampiyonası ve Premier Lig Finali, işte bu istikrarın en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Kulüpler genel klasmanında bir kez daha zirvede yer alan Uşak Karate Özlem Güngör Spor Kulübü, bu başarının tesadüf olmadığını bir kez daha tüm Türkiye’ye gösterdi.

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Bir organizasyonda başarılı olmak mümkündür. İkinci kez de kazanabilirsiniz. Ancak yıllar boyunca Türkiye’nin en güçlü kulüpleri arasında yer almak; vizyonun, disiplinin, planlamanın ve bitmeyen emeğin eseridir.

Çünkü her madalyanın, her kupanın ve her şampiyonluğun arkasında görünmeyen büyük bir emek vardır. Antrenman salonlarında dökülen alın teri, sakatlıklara rağmen vazgeçmeyen sporcular, çocuklarının hayallerine ortak olan fedakâr aileler ve o yetenekleri sabırla işleyen antrenörler…

Bu büyük başarının mimarları olan Özlem Güngör ve Dinçer Güngör hocalarımızın ortaya koyduğu spor anlayışı, sadece Uşak için değil, Türk karatesi adına da çok kıymetli bir kazanımdır. Çünkü bugün yetişen bu sporcular, yarın uluslararası arenalarda ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıracak milli takımın güçlü adaylarıdır.

Gerçek başarı, kürsüde madalyanın boyna takıldığı birkaç dakikadan ibaret değildir. Asıl başarı; o kürsüye her yıl yeniden çıkabilmek, zirveyi koruyabilmek ve bunu bir gelenek hâline getirebilmektir. İşte ustalık da tam burada başlar.

Bu vesileyle başta Özlem Güngör ve Dinçer Güngör hocalarımız olmak üzere, emeği geçen tüm sporcuları, ailelerini, teknik ekibi ve bu gururu yaşayan Uşak halkını yürekten kutluyoruz.

Ayrıca tatamiye çıkarak centilmence mücadele eden, kazansa da kaybetse de son ana kadar mücadelesini sürdüren tüm kulüplerimizi ve sporcularımızı da alkışlıyoruz. Çünkü karateyi büyüten yalnızca şampiyonlar değil; emek veren, vazgeçmeyen ve mücadele eden herkesin ortak çabasıdır.

Bugün kazanılan kupalar elbette bir gün müzelerde yerini alacaktır. Ancak Dinçer Güngör hocamızın, Özlem Güngör Spor Kulübü’nün ve yetiştirdikleri sporcuların bıraktığı iz, gelecek nesillere ilham vermeye devam edecektir.

Unutmayalım…

Gerçek şampiyonluk sadece zirveye çıkmak değildir. Gerçek şampiyonluk; yıllar geçse de aynı inançla, aynı disiplinle ve aynı kararlılıkla o zirvede kalabilmektir.

 

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