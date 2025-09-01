NEVŞEHİR’DE KARATE ÇOŞKUSU BAŞLIYOR!

Haber: Vasfi AŞÇI

Nevşehir’de 5 Eylül Cuma günü start alacak olan müsabakalar, karate tutkunlarının heyecanını şimdiden doruklara taşıdı.

İki gün boyunca sürecek bu büyük organizasyon, Miniklerden Büyükler’e kadar her yaştan sporcuyu bir araya getirecek. Hem ferdi hem de takım kata dallarında kıyasıya mücadeleler izleyeceğimiz müsabakalar, cumartesi günü de kumite heyecanıyla devam edecek.

Özellikle genç sporcuların mücadelesi, geleceğin şampiyonlarının hangi yeteneklere sahip olduğunu gözler önüne serecek. 2019 doğumlu en minik sporcuların tatamideki ilk adımları, 2007 ve üzeri doğumlu tecrübeli sporcuların ustalığıyla birleşerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Her yaş kategorisinde ayrı kilo ve cinsiyetlere göre belirlenen kumite maçları, adeta bir strateji ve güç gösterisine dönüşecek.

Müsabakalar, W.K.F ve T.K.F kurallarına göre titizlikle yönetilecek. Sporcuların müsabakaya çıkmadan önce lisanslarını vizelettirmesi, gerekli koruyucu ekipmanları (ellik, ayaklık, dişlik vb.) eksiksiz bir şekilde temin etmesi gerekiyor. Ayrıca, kilo kontrolüne büyük önem verilecek ve fazla kilosu çıkan sporcular diskalifiye edilecek. Tüm bu önlemler, maçların adil ve güvenli bir şekilde geçmesini sağlayacak.

Organizasyon sonunda dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilirken, başarılı takımlar kupa kazanmanın gururunu yaşayacak. Bu büyük karate şöleni, Nevşehir’in misafirperverliğinde gerçekleşecek. Tüm sporcu, antrenör ve karate severlerin bu büyük heyecana ortak olması bekleniyor.

Peki siz bu büyük organizasyonda hangi sporcuları favori olarak görüyorsunuz? Yorumlarınızı merakla bekliyoruz.