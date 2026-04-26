Uşak’ta Muay Thai Rüzgarı:

GENÇLİĞİN VE SPORUN ZİRVESİNE BÜYÜK HAZIRLIK!

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

UŞAK – Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarının şampiyonları, Türk sporunun parlayan yıldızları Uşak’ta buluşuyor!

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın “Sporu Tabana Yayma” vizyonu doğrultusunda, Okul Sporları ve Türkiye Muay Thai Federasyonu’nun büyük bir titizlikle organize ettiği Yıldızlar Türkiye Şampiyonası için geri sayım başladı.

Bakanlığın Vizyonu, Gençlerin Azmiyle Buluşuyor…

Uşak’ın eşsiz ev sahipliğinde gerçekleşecek olan bu dev organizasyon, sadece bir spor müsabakası değil; azmin, disiplinin ve güçlü Türkiye gençliğinin bir yansıması olacak. Bakanlığımızın spora ve sporcuya sunduğu eşsiz imkanlarla donatılan şampiyona için şehirde tüm hazırlıklar en üst seviyede sürüyor.

Başkan Hasan Yıldız: “Türk Sporunun Geleceği Bu Ringlerde Şekilleniyor”



Organizasyona dair heyecanını paylaşan Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, hazırlıkların kusursuz ilerlediğini vurguladı. Başkan Yıldız yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bizlere sunduğu büyük destekle, Uşak’ta muhteşem bir organizasyona imza atıyoruz. Yıldız kategorisindeki sporcularımızın ringdeki mücadelesi, sadece teknik bir gösteri değil, Türk sporunun aydınlık geleceğinin habercisidir. Uşak, tesisleriyle ve misafirperverliğiyle bu büyük şölen için en iyi şekilde hazırlandı. Türk sporuna değer katan bu organizasyonla gurur duyuyoruz.”

09 Mayıs’ta Büyük Başlangıç…

Ege’nin kalbi Uşak’ta, 09-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu prestijli şampiyona, genç yeteneklerin profesyonelliğe attığı en sağlam adım olacak. Bakanlık hiyerarşisine uygun olarak; Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın öncülüğünde, Okul Sporları ve Federasyon çatısı altında birleşen spor ailemiz, Uşak’ta tarih yazmaya hazırlanıyor.

