BAŞİSKELE SULARINDA SÜMERSPOR FIRTINASI: ŞAMPİYONLUK KUPASI HAVAYA KALKTI!

Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Su sporlarında Kocaeli’nin kalbinin attığı Başiskele, hafta sonu nefes kesen bir rekabete sahne oldu. Başiskele Sularında Sümerspor Fırtınası esti, şampiyonluk kupası havaya kalktı!

25 Nisan 2026 Cumartesi günü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Su Sporları Merkezi’nin sularında gerçekleştirilen Kocaeli Kürek İl Birinciliği’nde, rakiplerini geride bırakan Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü şampiyonluk ipini göğüsledi.

Dört güzide kulübümüzün; Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü, Bayramoğlu Yelken ve Kürek Kulübü, Hereke Nuh Çimento Kürek Kulübü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor’un ter döktüğü heyecan dolu organizasyonda toplam 11 yarış yapıldı. Gün boyu süren mücadelelerin ardından Sümerspor, girdiği yarışların 9’unda rakiplerine üstünlük kurarak Kocaeli şampiyonu unvanını elde etti.

Disiplinli çalışmanın havzaya yansıdığı bu şampiyonada, kulüplerin zirvede yer aldığı kategoriler şu şekilde sıralandı:

Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü’nün Şampiyon Olduğu Kategoriler:

U15 Kadınlar 1X

U15 Kadınlar 2X

U15 Erkekler 1X

U15 Erkekler 2X

U17 Kadınlar 1X

U17 Kadınlar 2X

Master Erkek 1X

Master Kadın 1X

Master Mix 2X

Bayramoğlu Yelken ve Kürek Kulübü’nün Birinci Olduğu Kategoriler:

U17 Erkekler 1X

U17 Erkekler 2X

“Tesadüf Değil, Uzun Soluklu Emeğin Karşılığı”

Kazanılan görkemli kupanın ardından değerlendirmelerde bulunan Kocaeli Sümerspor Kürek Kulübü Teknik Direktörü ve Başantrenörü Ümmet Subaşı , başarının sırrını takım bütünlüğüne bağladı. Subaşı, “Sezon başından bu yana planlı ve yoğun bir çalışma süreci geçirdik. Sporcularımızın özverisi ve takım ruhu bu başarıyı getirdi. Kocaeli küreğinde söz sahibi olmaya devam edeceğiz.” diyerek gelecek yarışlar için de iddialı konuştu.

Kocaeli Sümerspor Kulüp Başkanı Seranay Subaşı ise elde edilen zaferin kulübün vizyonunu yansıttığının altını çizerek, “Altyapıdan master kategorisine kadar her branşta istikrarlı bir gelişim yakaladık. Bu başarı tesadüf değil, uzun soluklu emeğin karşılığı. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum.” sözleriyle teknik heyete ve sporculara teşekkürlerini iletti.

İzleyenlere keyifli anlar yaşatan ve sporcuların yüksek performanslarıyla göz dolduran şampiyona, Kocaeli’de kürek sporunun ivme kazandığını bir kez daha kanıtlamış oldu.