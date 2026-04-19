GÖKHAN SARIÇAM, TANNER BOSER’İ NAKAVT ETTİ

Gökhan Sarıçam, ağır sıklet ilk maçında Kanadalı rakibi Tanner Boser’ı 2. raundun sonuna doğru nakavt ederek UFC'ye süper bir başlangıç yaptı.

F. Vural YILMAZSİYAHKUŞAK

Gökhan Sarıçam UFC Winnipeg’de rüzgar gibi esti ve ilk maçında Tanner Boser’ı nakavt ederek flaş bir başlangıç yaptı.

Kanada’nın Winnipeg kentinde düzenlenen UFC gecesinde ilk maçına çıkan dövüşçümüz büyük gurur yaşattı. Türk MMA dövüşcüsü Gökhan Sarıçam, ağır sıklet ilk maçında Kanadalı rakibi Tanner Boser’ı 2. raundun sonunda nakavt ederek kayda değer bir zafer kazandı.

Maçın başlamasıyla birlikte her iki dövüşçü oyuna ağırlığını koydu. Karşılıklı yumruk ve kaval vuruşları maça hakim olurken Sarıçam, rakibinin kurmak istediği baskıya karşı gücünü korudu. Kanadalı dövüşçü Boser, güçlü bir giriş yapmasına rağmen dövüşcümüzün karşılık veren sert yumruklarına karşılık vermekte zorlandı.

Sarıçam oyun içerisinde rakibine karşı coğu zaman takedown girişiminde bulunsada sonuç alamadı. Rakibin defansı kendisini korumada yeterli oldu. Dövüşcümüz ikinci raundunun son anlarına doğru isabetli bir sağ yumrukla rakibini yere indirmeyi başardı ve bitirici vuruşlarıyla mücadeleyi nakavtla kazandı. Bu sonuçla sporcumuz UFC kariyerine galibiyetle başlarken umut veren bir maç ortaya koydu.

Bahane üretmek istemem ama omuzumda küçük bir sakatlık vardı”

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Sarıçam, sakatlığına rağmen dövüştüğünü belirtti;

“Bahane üretmek istemem ama kampımdaki insanlar biliyor ki omuzumda küçük bir sakatlık vardı. Performans Enstitüsü ekibine teşekkür ederim, omzum üzerinde çok iyi çalıştılar ve bu sayede bugün dövüşebildim.”

Ayrıca güreş performansını değerlendiren Sarıçam, bu nedenle etkilendiğini dile getirdi ve “Bu yüzden güreş performansım biraz düşüktü.” dedi.

 

