DİYARBAKIR’DA MUAYTHAİ HEYECANI BAŞLIYOR: TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA GERİ SAYIM!

Gümüşhane, okul sporlarında tarihi bir başarıya ev sahipliği yaptı. Küçükler ve Yıldızlar Karate Grup Müsabakaları'nda Muş'un altın çocukları tatamiye damga vurdu!
Türkiye Şampiyonası’na Geri Sayım!

DİYARBAKIR’DA MUAYTHAİ HEYECANI BAŞLIYOR…

Muaythai Federasyonu tarafından titizlikle belirlenen kadroda, 23 Uluslararası ve Ulusal hakemin yanı sıra kariyerinin başında olan aday hakemler de yer alıyor.

Muhammet Kemal GÜLŞENSİYAHKUŞAK

Diyarbakır, 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında Okul Sporları Muaythai Gençler (A-B) Türkiye Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcular, şampiyonluk için ringe çıkarken, organizasyonun hakem kadrosu da dikkat çekiyor.

46 Kişilik Hakem Kadrosu Açıklandı

2025-2026 eğitim-öğretim yılı spor faaliyetleri kapsamında düzenlenecek olan şampiyonada görev alacak 46 kişilik hakem kadrosu açıklandı. Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından titizlikle belirlenen kadroda, 23 Uluslararası ve Ulusal hakemin yanı sıra kariyerinin başında olan aday hakemler de yer alıyor. Malatya’dan İstanbul’a, Samsun’dan Mersin’e kadar geniş bir coğrafyadan seçilen hakemler, müsabakaların adil bir şekilde yönetilmesini sağlayacak.

MHK ve Bölge Başkanları Görev Başında

Şampiyonanın yönetiminde Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkan Yardımcıları Erdinç Patlar ve Kahir Arslan önemli bir rol üstleniyor. Ayrıca, Karadeniz, Marmara ve Güneydoğu Anadolu Bölge Hakem Kurulu başkanları da organizasyonda görev alacak. Karadeniz BHK Başkanı ve Uluslararası Hakem Tuncay Karaal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakır’da ringe çıkacak olan gençlerimiz, Muaythai sporunun geleceğidir. Bizler, uluslararası standartlarda ve tam bir tarafsızlık içerisinde bu müsabakaları yöneterek, sporun ruhuna yakışır bir şampiyonaya imza atacağız.”

Gençler Türkiye Şampiyonluğu İçin Mücadele Edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın faaliyet takviminde yer alan bu prestijli organizasyonda, Gençler A ve B kategorilerindeki kız ve erkek sporcular, Türkiye şampiyonu olmak için kıyasıya mücadele edecek. Diyarbakır’ın tarihi atmosferinde gerçekleşecek olan müsabakalar, sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.

Organizasyon Detayları:
– Tarih: 15-19 Nisan 2026
– Yer: Diyarbakır Seyrantepe Spor Salonu
– Kapsam: Okul Sporları Muaythai Türkiye Şampiyonası (Gençler A-B)

Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular ve hakemlerin buluşacağı bu dev organizasyon, Diyarbakır’da sporseverlerin heyecanla beklediği bir etkinlik olacak. Sporun ruhuna yakışır bir mücadele için geri sayım başladı!

