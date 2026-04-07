Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası, 24-29 Mart tarihleri arasında Antalya'da start aldı. TKF Başkanı Ercüment Taşdemir, katılımın olimpiyat kadroları için güçlü bir mesaj olduğunu vurgu yaparak, tatamide "sertlik" ile "şiddet" arasındaki çizgiye dikkat çekti.
SANİYENİN BİNDE BİRİNDE ŞAMPİYON OLMAK: DÖVÜŞ SANATLARINDA REAKSİYON ZAMANININ ÖNEMİ
SANİYENİN BİNDE BİRİNDE ŞAMPİYON OLMAK: DÖVÜŞ SANATLARINDA REAKSİYON ZAMANININ ÖNEMİ
WUSHU GENÇLERDE ALARM ZİLLERİ: WUSHU’DA NEREYE GİDİYORUZ?
WUSHU GENÇLERDE ALARM ZİLLERİ: WUSHU’DA NEREYE GİDİYORUZ?
UFC SAATLE’DA ALEXA GRASSO VS. MAYCEE BARBER MAÇI ÇOK KONUŞULDU!
UFC SAATLE’DA ALEXA GRASSO VS. MAYCEE BARBER MAÇI ÇOK KONUŞULDU!
TÜRK KARATESİNDE BÜYÜK VİZYON, KEMER’DE DEV ORGANİZASYON,
TÜRK KARATESİNDE BÜYÜK VİZYON, KEMER’DE DEV ORGANİZASYON,
13. IFMA ULUSLARARASI ANTALYA AÇIK MUAYTHAİ KUPASI GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE BAŞLADI
13. IFMA ULUSLARARASI ANTALYA AÇIK MUAYTHAİ KUPASI GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE BAŞLADI
TÜRK KARATE-DO’SUNDA GÜÇLÜ MİRAS: KOBAŞ VE ERDOĞAN AYNI GÖREVDE
TÜRK KARATE-DO’SUNDA GÜÇLÜ MİRAS: KOBAŞ VE ERDOĞAN AYNI GÖREVDE
KARATE HEYECANI ANTALYA’DA DEVAM EDİYOR
KARATE HEYECANI ANTALYA’DA DEVAM EDİYOR
TÜRK KARATESİNDE TARİHİ REKOR VE “SIFIR ŞİDDET” VİZYONU!
TÜRK KARATESİNDE TARİHİ REKOR VE “SIFIR ŞİDDET” VİZYONU!
13. IFMA ULUSLARARASI ANTALYA AÇIK MUAYTHAİ KUPASI BAŞLIYOR
13. IFMA ULUSLARARASI ANTALYA AÇIK MUAYTHAİ KUPASI BAŞLIYOR
CHUCK NORRİS’İN VEFATI DÜNYADA GENİŞ YANKI BULDU!
CHUCK NORRİS’İN VEFATI DÜNYADA GENİŞ YANKI BULDU!

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ’NİN YENİ BAŞKANI VELİ OZAN ÇAKIR OLDU

TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ’NİN YENİ BAŞKANI VELİ OZAN ÇAKIR OLDU
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu Toplantısı, 4 Nisan Cumartesi günü Olimpiyatevi’nde düzenlendi. Yapılan seçim sonucunda Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, TMOK’un yeni Başkanı oldu.

Ataköy’deki Olimpiyatevi’nde gerçekleştirilen genel kurula tek aday olarak giren Veli Ozan Çakır, toplam 156 oyun 134’ünü alarak TMOK’un yeni başkanı oldu. Seçimde 9 boş oy kullanılırken, 13 oy geçersiz sayıldı.

TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan’ın açılışını yaptığı Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından Divan Kurulu seçildi. Başkanlığını Fatih Uysal’ın yaptığı Kurulda, Başkan Yardımcılığı görevini Ersan Odaman üstlenirken; Katipler Gülşah Akkaya ve Remzi Yılmaz oldu.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, seçimlerin ardından Sayın Çakır’ı tebrik ederek yeni görevinde başarı dilekleri iletti.

Seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yeni başkan Çakır, TMOK’u Türk sporunun merkezinde konumlandırmak istediklerini belirterek, “Benim açımdan çok anlamlı bir gün oldu. TMOK üyelerinin her birine çok teşekkür ederim güvenleri için. Bizimle birlikte bu yolda yürümeyi kabul ettikleri için çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Tüm TMOK üyelerine, tüm olimpiyat gönüllülerine kapımız açık olacak. Bizim hedefimiz TMOK’u Türk sporunda daha merkezi bir konumda konumlandırmak. Hem Uluslararası Olimpiyat Komitesinin öngördüğü kurumsal değişiklikleri yapmak hem de TMOK’un finansal, idari ve sportif anlamda güçlü, sürdürülebilir, kurumsal bir yapıya kavuşturmak adına adım atacağız. Bizden önceki başkanlar da büyük işlere imza attılar ve bu asırlık çınarı bugüne getirdi. Biz de onlardan aldığımız bayrağı olimpiyat ailemizin desteğiyle daha ileri taşımaya gayret edeceğiz.” diye konuştu.

“Türkiye, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmayı hak ediyor.”

Türkiye’nin 2036 Olimpiyat Oyunları’na adaylığı ile ilgili de konuşan Çakır, “2036 Olimpiyat Oyunları’na adaylık sürecimizi sürdürüyoruz, güçlü de bir adayız. Devletimizin bu konudaki desteğiyle çok üst düzeyde. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelen biri olması ve olimpiyatlarla ilgili belediye başkanlığı döneminden kalan ciddi bir isteği var. Bakanlığımızın desteği ve İBB bu işin bir paydaşı. Ellerinden gelen gayret ve özveriyi gösteriyor. Türkiye, olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapmayı hak eden bir ülke.” ifadelerini kullandı.

TMOK yeni yönetimn kurulu belli oldu

Çakır’ın yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor:

Duriye Özlem Akdurak, Hidayet Türkoğlu, Taha Akgül, Hamide Bıçkın, Suat Çelen, Prof. Dr. Bilge Donuk, Murat Kaya, Bahar Mert, Şafak Müderrisgil, Ahmet Olmuştur, Elif Özdemir Şankaya, Seyit Bilal Porsun, Hüseyin Ersan Topbaş, Hasan Engin Tuncer

Yönetim kurulu yedek üyeleri ise şöyle:

Halit Albayrak, Serhat Aydın, Ayşegül Baklacı, Doç. Dr. Sevim Güllü, Şenol Güneş, Alper Cavit Kabakçı, Hülya Şenyurt, Kübra Tan, Göksu Üçtaş Şanlı.

