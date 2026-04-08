MUAY THAİ CELAL ER U23 VE ELITE BÜYÜKLER TÜRKİYE ŞAMPİYONASI MERSİN’DE BAŞLADI

Muhammet Kemal GÜLŞEN

Türkiye Muaythai Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Celal ER U23 ve Elite Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası, bugün Mersin Edip Burhan Spor Salonu’nda başladı.

07-12 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleşmekte olan Celal ER U23 ve Elite Büyükler Türkiye Muaythai Şampiyonası’nın ilk günü büyük bir heyecana sahne oldu.

Toplamda 398 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, 55 hakem görev alıyor. Sporcuların kıyasıya rekabet ettiği müsabakalar, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Şampiyonanın açılış gongu bugün çalınırken, sporcuların performansları büyük beğeni topladı.

Türkiye genelinden katılım sağlayan sporcular, U23 ve Elite Büyükler kategorilerinde madalya için ter dökecek. Organizasyonun, Türk muaythai sporuna önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Şampiyona, Mersin halkının ve sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Müsabakaların 12 Nisan’a kadar devam edeceği ve final karşılaşmalarının ardından dereceye giren sporculara ödüllerinin takdim edileceği bildirildi. Türkiye Muaythai Federasyonu yetkilileri, organizasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm hazırlıkların titizlikle yapıldığını belirtti.

Muaythai tutkunlarını bir araya getiren bu büyük organizasyon, hem sporcular hem de izleyiciler için unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.