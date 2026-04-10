KARATE ONE PREMİER LİG, ÇİN’İN LESHAN KENTİNDE DEVAM EDİYOR…

Çin’de Leshan kentinde düzenlenen Karate One Premier Lig müsabakaları 10-12 Nisan 2026 tarihleri arasında üçüncü etabıyla devam ediyor.



Karate One Premier Lig, 10 Nisan Cuma günü yapılan müsabakalar ile büyük heyecan başladı. Millilerimiz, erkekler kumite 61 kiloda Nuri Kılıç ve 75 kiloda mücadele eden sporcumuz Enes Bulut gösterdiği üstün performansla finale yükselerek altın madalya yolunda önemli bir başarıya imza attı.

Kılıç, Abdallah Hammad’ı 16-8’lik bir skorla yenerek finale adını yazdırırken Bulut ise Andrii Zaplitnyi’yi 3-0 yenerek final hakkı kazandı.

Milli sporcumuz Zümra Rezzan İm, kadınlar kumite 55 kiloda tatamiye çıktı ve bronz madalya mücadelesi vermeye hak kazandı.