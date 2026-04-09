2026 TÜRKİYE SAMBO ŞAMPİYONASI İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu- Sambo Genel Koordinatörlüğü’nün 2026 faaliyet takviminde yer alan Türkiye Sambo Şampiyonası (Ümitler, Gençler, Büyükler), 03-05 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirildi.

Şampiyonaya, ümitler, gençler ve büyükler yaş gruplarında, sport ve combat kategorilerinde toplamda 417 sporcu katıldı.

Genel Koordinatör Kadir Yusufoğlu şampiyonayla ilgili olarak şunları söyledi:

“Geçen yıla kıyasla şampiyonamızda önemli gelişmeler yaşandı. Bu gelişmeler özellikle katılımcı sayısında ve sporcularımızın beceri seviyesinde dikkat çekiyor. Her yıl Türk Sambosunun kalitesini artırmak için çalışıyoruz. Türkiye olarak uluslararası Sambo müsabakalarına aktif olarak katılmak ve organizasyonlarında lider olmak istiyoruz. Ancak ülkemizde Samboda etkili olmak için öncelikle güçlü ve başarılı bir takıma ihtiyacımız var.” Bu bağlamda, Avrupa ve Dünya Sambo sahnesinde daha aktif bir rol oynamak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca, ulusal faaliyetlerimiz aracılığıyla edindiğimiz deneyimin, ülkemizde gerçekleştireceğimiz uluslararası faaliyetlerde de faydalı olacağına inanıyoruz. Sambo ailesi içindeki dostca rekabete katkı sunma çabalarımız devam edecektir.”