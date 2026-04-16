MALATYALI GÖKÇE AİLESİNDEN MUAY THAİ’DE TARİHİ BAŞARI!

Malatyalı Gökçe Ailesinden Muay Thai’de Tarihi Başarı!

Haber: Muhammet Kemal GÜLŞEN –SİYAHKUŞAK

Türkiye Muay Thai camiası, Malatya’nın yetiştirdiği iki önemli spor insanını konuşuyor:

Baba Serdar Gökçe ve oğlu Muhammed Dıhye Gökçe. Mersin’de düzenlenen Celal Er U23 ve Elit Büyükler Türkiye Muay Thai Şampiyonası’na damga vuran baba-oğul, antrenörlükteki başarılarıyla Malatya’nın adını bir kez daha zirveye taşıdı.

Malatya’nın Deneyimi, Çanakkale’nin Başarısı

Yılların tecrübesine sahip Serdar Gökçe ve onun izinden giderek antrenörlüğe adım atan oğlu Muhammed Dıhye Gökçe, Çanakkale Gelibolu Beylerbeyi Spor Kulübü çatısı altında güçlerini birleştirdi. Malatya’nın disiplinli ve teknik ekolünü Çanakkale’ye taşıyan Gökçe ailesi, şampiyonada iki sporcusunu birden Türkiye kürsüsüne çıkarmayı başardı.

Süper Lig’e İki Sporcu Birden!

Gökçe ailesinin antrenörlüğünde ringe çıkan sporcular, zorlu rakiplerini geride bırakarak büyük bir başarıya imza attı. İşte şampiyonada kürsüye çıkan sporcular ve dereceleri:

– Büyük Erkekler Elite 75 Kg: Ömer Faruk Yanıkova – Türkiye Üçüncüsü 🥉

– Büyük Bayanlar Elite 71 Kg: Melek Demir – Türkiye Üçüncüsü 🥉

Bu başarı, sporcuların Muay Thai Süper Ligi’ne yükselme hakkı kazanmasını sağladı.

Antrenörlükte Nesilden Nesile Başarı

Serdar Gökçe’nin yıllardır taşıdığı antrenörlük bayrağı, artık oğlu Muhammed Dıhye Gökçe’nin ellerinde daha da yukarılara taşınıyor. Baba-oğul Gökçe, şampiyonanın ardından yaptıkları açıklamada bu başarının sırrını “aile disiplini ve Malatya ruhu” olarak ifade etti. Malatya’nın spor kültürünü Türkiye’nin dört bir yanına taşımaktan gurur duyduklarını belirten Gökçe ailesi, yeni hedeflerinin uluslararası arenada başarı olduğunu vurguladı.

Malatya’nın Gururu: Gökçe Ailesi

Türkiye Muay Thai camiasında örnek bir başarı hikayesi yazan Serdar ve Muhammed Dıhye Gökçe’yi gönülden tebrik ediyor, Malatya’yı temsil ettikleri her platformda başarılarının devamını diliyoruz.