Gümüşhane, okul sporlarında tarihi bir başarıya ev sahipliği yaptı. Küçükler ve Yıldızlar Karate Grup Müsabakaları’nda Muş’un altın çocukları tatamiye damga vurdu!
MUŞ’UN ALTIN ÇOCUKLARI TATAMİYE DAMGA VURDU:

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU!

Haber: Vasfi AŞÇISİYAHKUŞAK

Okul Sporları kapsamında düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Karate Grup Müsabakaları’nda Muş rüzgarı esti. Rakiplerini tek tek saf dışı bırakan Muş Karate Takımı, sergilediği üstün performansla turnuvanın en çok konuşulan ekibi oldu.

Bölge Şampiyonluğu Muş’un!

Bireysel kategorilerde üst üste gelen dereceler, Muş temsilcisini genel klasmanda zirveye taşıdı. Disiplinli ve teknik oyunlarıyla göz dolduran sporcular, bölge şampiyonu unvanını alarak kürsünün en üst basamağına Muş’un adını yazdırdı. Bu muazzam tablo sonucunda tam 11 sporcu, Türkiye finallerinde şehri temsil etme vizesi aldı.

Başarının Arkasında Güçlü Bir Kadro Var

Bu zafer tesadüf değil! Takımın bu noktaya gelmesinde büyük pay sahibi olan antrenörler Aydan Ferhatoğlu ve Yakup Ferhatoğlu, disiplinli çalışma sistemleriyle Muş’un karate arenasındaki gücünü bir kez daha kanıtladı. Şimdi tüm hazırlıklar, aynı azimle Türkiye şampiyonası madalyalarını şehre getirmek için devam ediyor.

