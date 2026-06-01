MUAYTHAİ SÜPER LİGİ’NDE 2026 SEZONU HEYECANI BAŞLIYOR!
Mukammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2026 Sezonu için geri sayım başladı. Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen dev organizasyonun merakla beklenen müsabaka takvimi resmi olarak açıklandı.
“Ringde Mücadele, Zirveye Giden Yol!” sloganıyla gerçekleştirilecek ligin 6 ayaklık heyecan dolu takvimi şu şekilde:
1. Ayak: 23-24 Temmuz 2026 | Hatay
2. Ayak: 30-31 Temmuz 2026 | Aksu / Antalya
3. Ayak: 01-02 Ağustos 2026 | Sarıveliler / Karaman veya Seydişehir / Konya
4. Ayak: 06-07 Ağustos 2026 | Çorlu / Tekirdağ
5. Ayak: 13-14 Ağustos 2026 | Muğla
6. Ayak: 29-30 Ağustos 2026 | Kepez / Antalya
Dev organizasyonda ringe çıkacak ve görev alacak tüm katılımcı sporcu, antrenör ve hakemlerimize şimdiden başarılar dileriz.
