TÜRKİYE WUSHU KUNG-FU FEDERASYON BAŞKANI ABDURRAHMAN AKYÜZ’DEN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm İslam alemi ve spor camiası için anlamlı bir tebrik mesajı yayımladı.

Yayımlanan görsel mesajda manevi değerlerin, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Kurban Bayramınız mübarek olsun. Sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu nice bayramlara. İyi Bayramlar!”

“Büyük Wushu Ailesinin Bayramını Kutluyorum”

Başkan Abdurrahman Akyüz, yayımladığı bayram mesajında Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu çatısı altında kenetlenen büyük aileye vurgu yaptı. Türk sporunun uluslararası arenadaki başarı çıtasını her geçen gün daha yukarıya taşıdıklarını belirten Akyüz, bayramların bu kardeşlik ve ekip ruhunu pekiştiren en müstesna günler olduğunu ifade etti.

Federasyon bünyesindeki tüm sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin, kurul üyelerinin ve idari kadronun bayramını içtenlikle tebrik eden Başkan Abdurrahman Akyüz; bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, barış ve bereket getirmesini temenni etti.