MUAYTHAİ FEDERASYONU EGE BÖLGE HAKEM KURULU BAŞKANI YUNUS EMRE TAŞKIN’DAN KURBAN BAYRAMI MESAJI

Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muaythai Federasyonu’nu ulusal ve uluslararası arenada zirveye taşıyan ve Türk sporuna kurumsal bir kimlik kazandıran Federasyon Başkanı Hasan Yıldız’ın güçlü yönetiminde, ringlerde adaletin ve kuralların en doğru şekilde uygulanması için çalışan Ege Bölge Hakem Kurulu Başkanı Yunus Emre Taşkın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Hasan Yıldız’ın vizyoner liderliğinde, Ege Bölgesi’ndeki hakemlik müessesesini daha nitelikli, adil ve uluslararası standartlara uygun bir yapıya kavuşturmak adına görev yapan Yunus Emre Taşkın, yayımladığı mesajda birlik, beraberlik ve adil oyun (fair-play) değerlerine dikkat çekti.

“Adalet, Huzur ve Kardeşlik Duygularının Pekişmesini Diliyorum”

Türkiye Muaythai Federasyonu Ege Bölge Hakem Kurulu Başkanı Yunus Emre Taşkın, bayram mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının zirveye ulaştığı Kurban Bayramı’nın; ülkemize, aziz milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve bereket getirmesini dilerim. Başta bizlere güvenerek ringlerde adaleti sağlama sorumluluğunu tevdi eden ve hakem camiamıza her zaman en büyük desteği veren Değerli Federasyon Başkanımız Sayın Hasan Yıldız olmak üzere; Merkez Hakem Kurulumuzun, bölge kurullarımızın, kıymetli hakemlerimizin, antrenörlerimizin ve sporcularımızın Kurban Bayramı mübarek olsun.”

Hakem Camiasında Uyum ve Güven Dönemi

Göreve geldiği günden bu yana şeffaf, birleştirici ve başarı odaklı yönetim anlayışıyla takdir toplayan Federasyon Başkanı Hasan Yıldız’ın, bölge kurullarında liyakatli isimlere sorumluluk vermesi camiada büyük bir memnuniyet yaratıyor. Ege Bölge Hakem Kurulu Başkanı Yunus Emre Taşkın ile yakalanan bu güçlü koordinasyon ve uyum, Türk Muaythai’sinin yarınlara çok daha profesyonel ve güvenle bakmasını sağlıyor.

Bizler de Spor Malatya 44 ailesi olarak, başta Federasyon Başkanımız Hasan Yıldız ve Ege Bölge Hakem Kurulu Başkanımız Yunus Emre Taşkın olmak üzere, tüm Muaythai ve hakem camiasının Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimizle kutlarız.