TÜRK KARATESİNDEN BİR KENAN HOCA GEÇTİ!

Türk Karatesi bir değerini, duayen bir hocasını kaybetti. Hocaların hocası, hakem hocası ve bir dönem karateye damga vuran Sensei Kenan Aydın artık aramızda yok.

Camiada kimse inanamadı, adeta şok olduk… Değerli bir hocamızı salgın döneminde kaybetmeyi kabullenemedik! Tabi ki bu bir taktiri ilahi… Ne diyelim, hep birlikte bu güzel hocamız için; “Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun ve nurlar içinde yatsın.” Elbette ki tüm yakınlarına, sevenlerine ve karate camiamıza başsağlığı diliyoruz. Siyahkuşak Web. olarak bizimde birebir tanışma imkanı bulduğumuz, onunla çalışmış, bir arada olmuş, emek paylaşmış, eğitim ve öğretimine katılmış yönetici, hoca ve tüm öğrenci kardeşlerimiz için şüphesiz çok zor ama rahmetli Kenan hoca, sevgi, saygı, hoşgörü ve bir öğreti bırakmış olarak veda etti. Bizim hakkımız varsa helal olsun, sende helal et hoca!