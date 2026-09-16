HALDUN ALAGAŞ’IN ADI DENİZLİ’DE TATAMİDE YAŞAYACAK

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Türk karatesinin önemli isimlerinden İzmitli Haldun Alagaş, Denizli’de düzenlenecek özel bir organizasyonla bir kez daha anılacak. Alagaş’ın adını taşıyan 4. Uluslararası Haldun Alagaş Karate Turnuvası, 19 Eylül’de Denizli’de gerçekleştirilecek.

Bir spor efsanesinin ismini gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla düzenlenen turnuva, aynı zamanda karate camiasında vefa ve dayanışmanın güzel örneklerinden biri olacak.

Organizasyonun temelinde Denizlili karate antrenörü Zekai Doruk’un girişimi bulunuyor. Haldun Alagaş gibi Türk karatesine önemli katkılar sunmuş bir ismin adını yaşatmak amacıyla başlatılan turnuva, geleneksel hale gelerek bu yıl 4. kez sporcuları bir araya getirecek.

HAZIRLIKLARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ

Turnuvanın koordinasyonu ise Dünya ve Avrupa Hakemi, Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Hazım Özdemir tarafından yürütülüyor.

Organizasyon ekibi, sporcuların müsabakalara en iyi şartlarda çıkabilmesi ve karşılaşmaların program dahilinde tamamlanabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Turnuvada kullanılacak tatami sayısının 6’ya çıkarıldığı açıklandı. Katılımcıların kayıt ve gerekli ekleme işlemlerini ise belirtilen son süre içerisinde tamamlamaları istendi.

MÜSABAKALAR 08.30’DA BAŞLAYACAK

19 Eylül Cumartesi günü yapılacak müsabakalar 08.30’da başlayacak. Organizasyon komitesi, maçların bekleme yapılmadan başlatılacağını duyurarak kulüp, antrenör ve sporcuların programlarını buna göre hazırlamalarını istedi.

Kumite müsabakalarında yaş gruplarına göre farklı süreler uygulanacak.

2020, 2019 ve 2018 doğumlular için müsabaka süresi 1 dakika olacak.

2017, 2016, 2015, 2014 ve 2013 doğumlular ise 1 dakika 30 saniye mücadele edecek.

Ümitler ve gençlerde maç süresi 2 dakika, büyüklerde ise 3 dakika olarak uygulanacak.

U14 yaş gruplarında maske kullanımı zorunlu olacak. 2020, 2019 ve 2018 doğumlu sporcularda ise dişlik zorunluluğu bulunmayacak.

SADECE BİR TURNUVA DEĞİL

Denizli’de tatamiye çıkacak genç karateciler için turnuva, yalnızca madalya kazanma mücadelesi anlamına gelmeyecek.

Haldun Alagaş’ın adını taşıyan bu organizasyon, Türk karatesinde geçmişten geleceğe uzanan önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor.

İzmit’ten yetişen ve Türk karatesinin unutulmaz isimleri arasında yer alan Haldun Alagaş’ın adının farklı bir şehirde düzenlenen uluslararası bir turnuvada yaşatılması, sporun dostluk ve dayanışma yönünü de ortaya koyuyor.

Organizasyonun basın ve medya ayağında bizler de sahada olarak sporcuların mücadelesini, turnuvanın atmosferini ve bu anlamlı vefa hikâyesini kamuoyuna aktarmaya çalışacağız.

Bir şampiyonanın adı unutulabilir, bir madalyanın yeri değişebilir. Ancak bir spor efsanesine gösterilen vefa, gelecek nesillere bırakılan en değerli miraslardan biridir.