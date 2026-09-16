TİRAN’DA TÜRK BAYRAĞINI ZİRVEYE TAŞIDI

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Haber: Vasfi Aşçı

Arnavutluk’un başkenti Tiran, üniversiteli genç karatecilerin Avrupa mücadelesine ev sahipliği yaptı. 8-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Üniversiteler Avrupa Karate Şampiyonası’nda Türkiye adına tatamiye çıkan Nurbade Büber, elde ettiği derecelerle dikkat çekti.

 

26 ülke ve 141 üniversiteden sporcuların katıldığı organizasyonda mücadele eden Büber, kadınlar kumite -61 kilogramda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Zorlu müsabakaların ardından zirvenin sahibi olan başarılı sporcu, altın madalyayı boynuna takarak önemli bir başarıya imza attı.

Büber’in Tiran’daki başarısı ferdi kategorideki şampiyonlukla da sınırlı kalmadı. Başarılı karateci, Kadınlar Takım Kumite müsabakalarında da mücadele ederek takım halinde Avrupa üçüncülüğü elde etti.

İki farklı madalyayla şampiyonayı tamamlayan Nurbade Büber, hem üniversitesini hem de Manisa Büyükşehir Belediyespor’u uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

Karatede madalya kazanmak, yalnızca müsabaka günü ortaya konulan performansın sonucu değil. Tatamide alınan her madalyanın arkasında uzun süren hazırlıklar, disiplin, sabır ve büyük bir emek bulunuyor. Büber’in Tiran’da elde ettiği Avrupa şampiyonluğu da bu emeğin karşılığını ortaya koydu.

Nurbade Büber’i ve başarısında emeği bulunan antrenörlerini kutluyor, Türk karatesi adına yeni başarıların gelmesini diliyoruz.

Tiran’da yükselen bu başarı, genç sporcularımızın Avrupa tatamilerinde söz sahibi olmaya devam ettiğinin de güzel bir göstergesi oldu.

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