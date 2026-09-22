UĞUR KOBAŞ’IN ACI GÜNÜNDE KARATE CAMİASI TEK YÜREK OLDU

Haber: Vasfi Aşçı

Türk karatesinin tanınan isimlerinden Uğur Kobaş, annesi Ömran Kobaş’ın vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Bir süredir mücadele ettiği hastalık nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybeden Ömran Kobaş’ın vefatı, Kobaş ailesinin yanı sıra spor ve karate camiasında da derin üzüntüye neden oldu.

Avrupa ve Dünya Hakemi kimliğiyle Türk karatesine uzun yıllardır hizmet veren, aynı zamanda Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı olan Uğur Kobaş’ın acı gününde dostları ve karate camiası kendisini yalnız bırakmadı.

Ömran Kobaş’ın cenazesi, 17 Ağustos Camii’nden öğle namazının ardından kaldırıldı. Merhume, kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Aile Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

Cenaze törenine ve taziye sürecine Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda karate hakemi, antrenör, sporcu, spor yöneticisi ve Uğur Kobaş’ın dostları katılarak Kobaş ailesinin acısını paylaştı.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Başkan Vekili Hayrettin Hamurcu, Milli Takımlar Menajeri İbrahim Yazıcı, MHK Başkanı Nizan Baran, MHK Başkan Vekili Hazım Özdemir, eski MHK Başkanı Rıza Erdoğan, Çetin Demirel ve çok sayıda karate camiası mensubu cenaze töreninde yer aldı.

Kocaeli karate camiasından da Yaşar Çoşkun başta olmak üzere birçok isim, bu zor gününde Uğur Kobaş ve ailesinin yanında oldu.

Yıllardır aynı tatamiyi, aynı heyecanı ve aynı dostluğu paylaşan karate camiasının gösterdiği dayanışma, sporun sadece müsabakalardan ibaret olmadığını bir kez daha gösterdi. Karate ailesi, Kobaş ailesinin acısını paylaşarak birlik ve beraberliğini ortaya koydu.

Merhume Ömran Kobaş’a Allah’tan rahmet; başta Uğur Kobaş olmak üzere Kobaş ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Haber: Vasfi Aşçı