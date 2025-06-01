KADIN KATADA GRACE LAU PREMİER’İN FİNAL ETABINDA KOLEKSİYONU ÜÇLEDİ! “BUNU TEK BAŞIMA YAPAMAZDIM!” DEDİ.

Haber: SİYAHKUŞAK

Karate 1-Premier Liğ Rabat’ta gerçekleşen final etabıyla sona erdi. Kadın Katada Mo Sheung Grace Lau, kazandığı altın madalya ile başarılı bir şekilde Premier 2025’i kapattı. Lau, “Bunu tek başıma yapamazdım, bu kesinlikle bir takım çalışmasıydı!” dedi.

Mo Sheung Grace Lau, Japon Maho Ono’yu 43.90’a 43.60’lık bir skorla geride bırakarak üçüncü altın madalyasını kazandı. Bu, Lau’nun Kahire ve Hangzhou’daki zaferlerinden sonra final etabı ön plana çıkmıştı. Rabat finalinde final maçını kazanarak 2025 altın koleksiyonunu üçledi. Paris’te kazandığı gümüş madalya ile birlikte, olağanüstü bir sezon geçirdi. Lau’nun Mehmet Yakan’ın Hong Kong takımına antrenör olmasıyla gelen başarı gözlerden kaçmadı. Ayrıca Lau, Kadın Kata’da Grand Wınner unvanını elde etti!

Lau, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bu yıl 3. Premier Lig altın madalyamı kazandım! Bunu tek başıma yapamazdım, bu kesinlikle bir takım çalışmasıydı! Yol boyunca bana rehberlik eden, yardımcı olan ve beni destekleyen herkese minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Koçlar, eğitim ortakları, psikologlar, fizyoterapistler, cesaretlendirmeniz ve enerjiniz benim için dünyalar demek. Çok minnettarım!” dedi.