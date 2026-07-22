SPOR TOTO 15 TEMMUZ SÜPER MİNİKLER TÜRKİYE JUDO ŞAMPİYONASI TOKAT’TA BAŞLIYOR

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Judo Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, 23-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında Tokat’ta gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin 65 ilinden 1.219 sporcu ve 196 antrenörün katılacağı dev organizasyonda, geleceğin judocuları madalya için tatamiye çıkacak.

Geleceğin Şampiyonları Tokat’ta Buluşuyor

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto 15 Temmuz Süper Minikler Türkiye Judo Şampiyonası, 23-25 Temmuz 2026 tarihleri arasında Tokat Merkez Spor Salonu’nda düzenlenecek.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen genç sporcuların mücadele edeceği organizasyon, hem katılım sayısı hem de altyapı sporuna verdiği katkıyla dikkat çekiyor. Şampiyonaya 65 ilden 1.219 sporcu ile 196 antrenör katılım sağlayacak.

Üç Gün Boyunca Tatamide Büyük Heyecan

Üç gün sürecek Türkiye Şampiyonası boyunca süper minik judocular, yaş kategorilerinde dereceye girebilmek için tatamiye çıkacak. Organizasyonda sporcular, teknik becerilerini sergilerken aynı zamanda Türk judosunun geleceğini şekillendirecek önemli bir deneyim yaşayacak.

Altyapı organizasyonları arasında önemli bir yere sahip olan şampiyona, genç sporcuların gelişimine katkı sağlamasının yanı sıra yeni yeteneklerin keşfedilmesine de imkan sunacak.

Judo Camiası Tokat’ta Buluşacak

Tokat’ın ev sahipliği yapacağı organizasyon, sporcuların yanı sıra antrenörler, hakemler ve ailelerin de katılımıyla büyük bir spor şölenine dönüşecek. Türkiye Judo Federasyonu’nun koordinasyonunda gerçekleştirilecek şampiyonada centilmence mücadele ve fair-play ruhunun ön planda olması hedefleniyor.

Türkiye Judo Federasyonu, organizasyonda mücadele edecek tüm sporculara ve görev alacak antrenörlere başarı dileklerini iletti.

Kaynak: Türkiye Judo Federasyonu