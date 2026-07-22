SPORTOTO MUAYTHAI SÜPER LİGİ’NDE 2. AYAK HEYECANI HATAY’DA BAŞLIYOR

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi 2. Ayak Müsabakaları, Hatay’da Başlıyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Sayın Mehmet Öntürk’ün destekleriyle 23-24 Temmuz 2026 tarihlerinde büyük heyecana sahne olacak.

Organizasyonun en heyecanlı mücadeleleri, 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 20.00’de, İskenderun Sahil Anıt Meydanı’nda kurulacak özel ringde sporseverlerle buluşacaktır. Türkiye’nin en başarılı Muaythai sporcularının mücadele edeceği gece, Sports TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi, Türk Muaythai’sinin en seçkin sporcularını farklı şehirlerde sporseverlerle buluşturarak sporun gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir. Hatay etabında birbirinden çekişmeli çeyrek final ve yarı final karşılaşmaları izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacaktır.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Öntürk’ün destekleriyle gerçekleştirilecek bu büyük spor organizasyonuna tüm Hatay halkı ve sporseverler davetlidir. Muaythai tutkunlarını, bu heyecana ortak olmaya bekliyoruz.