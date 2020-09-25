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  • Karate A Milli Takımımızın Ukrayna İle Ortak Kampı Antalya’da Devam Ediyor…
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    25 Eylül 2020

    tarihinde eklendi.

Karate A Milli Takımımızın Ukrayna İle Ortak Kampı Antalya’da Devam Ediyor…

SİYAHKUŞAK

Karate A Milli Takımımız, koronavirüs tedbirleri altında yeni normal dönemin ilk kampına start verdi. Ukrayna Karate Milli Takımı  ile gerçekleşen kamp Antalya’da devam ediyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle çalışmalarına başlayan Karate A Milli Takımız’ın Ukrayna Milli Takımı ile geçtiğimiz günlerde başlayan ortak çalışma kampı Antalya’da start aldı.

Karantina dönemi süresince çalışmalarını çevrimiçi sürdüren Karate Milli Takımı, 35 sporcu, 5 teknik ekip ile Türkiye’ye gelen Ukrayna Karate A Milli Takımı ile gerçekleşen ortak çalışma kampı, 30 Eylül tarihine kadar sürecek.

A Milli Takım, 30 Eylül’de sona erecek kampın ardından Antalya’da kalacak ve 10 Ekim’e kadar hazırlıklarına devam edecek. 

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