Karate A Milli Takımımızın Ukrayna İle Ortak Kampı Antalya’da Devam Ediyor…

Karate A Milli Takımımız, koronavirüs tedbirleri altında yeni normal dönemin ilk kampına start verdi. Ukrayna Karate Milli Takımı ile gerçekleşen kamp Antalya’da devam ediyor.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle çalışmalarına başlayan Karate A Milli Takımız’ın Ukrayna Milli Takımı ile geçtiğimiz günlerde başlayan ortak çalışma kampı Antalya’da start aldı.

Karantina dönemi süresince çalışmalarını çevrimiçi sürdüren Karate Milli Takımı, 35 sporcu, 5 teknik ekip ile Türkiye’ye gelen Ukrayna Karate A Milli Takımı ile gerçekleşen ortak çalışma kampı, 30 Eylül tarihine kadar sürecek.

A Milli Takım, 30 Eylül’de sona erecek kampın ardından Antalya’da kalacak ve 10 Ekim’e kadar hazırlıklarına devam edecek.