6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI’NDE MİLLİLERDEN BÜYÜK BAŞARI

6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Millilerden Büyük Başarı

Haber: Vasfi AŞCI

İslami Dayanışma Oyunları’nda milli karatecilerimiz, sahada sergiledikleri üstün performansla Türkiye’yi gururlandırdı.

🥇 Eray Şamdan, karate kumite müsabakalarında Kuveytli rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

🥇 Enes Özdemir ise erkekler kata disiplininde Kuveytli rakibini geçerek altın madalyaya uzandı.

🥈 Dilara Bozan, kadınlar kata disiplininde İranlı rakibine yenilmesine rağmen gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Milli sporcularımızın gösterdiği performans, sadece sahada değil, tüm Türkiye’de büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu başarıda emeği geçen tüm teknik ekibimizi de tebrik ediyoruz.

