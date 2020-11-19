REŞİT KARABACAK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bir süredir Covid 19 tedavisi gören Avrupa ve Balkan şampiyonu, Milli takım eski antrenörü Reşit Karabacak, hayatını kaybetti. Tüm imkanlara rağmen kurtarılamayan Karabacak son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda olan Reşit Karabacak, Devletimiz ve sağlık çalışanlarının tüm imkanlarıyla ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen maalesef salgına yenik düştü. Karabacak 1970-80’lerde ülkemizin madalyaya susamış olduğu dönemde, milletimizin ve ülkemizin yüzünü güldürerek güreş tarihine adını unutulazlar arasına yazdırdı.

Reşit Karabacak’ın cenaze namazı Bursa Mihraplı Camii’nde kaldırıldı. Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanlığı adına Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Spor Genel Müdür Yardımcıları Murat Kocakaya ile Süleyman Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili ve spor kulübü başkanı Gökhan Dinçel, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın yanı sıra protokol üyeleri ve sevenleri katıldı. Yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, oğulları Emirhan ve Yunus Emre taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını Bursa İl Müftüsü İzani Turan kıldırdı. Cenaze Kestel Derekızık’ta toprağa verildi.