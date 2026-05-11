MUAYTHAİ OKUL SPORLARI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR…

Muaythai Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Final Heyecanı Başlıyor…

Muhammet K. GÜLŞENSİYAHKUŞAK

2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Muaythai Okul Sporları Türkiye Şampiyonası’nda final müsabakaları bugün büyük heyecanla başlıyor.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen başarılı sporcular, şampiyonluk için ringe çıkacak. Organizasyonda görev alacak hakem heyeti ve teknik ekip de final müsabakaları öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

MHK üyesi & Uluslararası Hakem Hayri Sevim ve aynı zamanda organizasyonun Başhakemi olan BHK Üyesi & Ege Bölge Başkanı Yunus Emre TAŞKIN, final müsabakaları öncesinde ortak bir basın açıklaması yaptı.

Başhakem BHK Üyesi & Ege Bölge Başkanı Yunus Emre TAŞKIN açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’nin farklı illerinden gelen sporcularımızın mücadele edeceği final müsabakalarında centilmenlik, disiplin ve fair-play ruhunun ön planda olacağına inanıyoruz. Hakem kurulumuz ile birlikte tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Sporcularımıza, antrenörlerimize ve tüm kafilelere başarılar diliyoruz.”

MHK üyesi Hakem Hayri SEVİM ise yaptığı açıklamada:
“Muaythai branşının okul sporlarında her geçen yıl daha da gelişmesi bizleri mutlu ediyor. Genç sporcularımızın azmi ve mücadele ruhu gelecek adına umut veriyor. Final müsabakalarının sakatlıksız, dostluk ve kardeşlik içerisinde tamamlanmasını temenni ediyoruz.” dedi.

Final müsabakalarında yıldız sporcular Türkiye şampiyonluğu için kıyasıya mücadele edecek. Organizasyonun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

