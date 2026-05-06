Yüksek Rakımda Muay Thai Yapmak Vücudu Güçlendiriyor!

YÜKSEK RAKIMDA MUAY THAİ: SAĞLIK VE DAYANIKLILIKTA ÇIĞIR AÇAN KEŞİF!

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde gerçekleştirilen bilimsel bir araştırma, spor dünyasında büyük ses getirdi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu 5. Kademe Teknik Direktörü Dr. Sinan Ağlar’ın öncülüğünde yapılan çalışma, yüksek irtifada Muay Thai yapmanın vücut üzerindeki etkilerini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bu sporla ilgilenen bireylerin vücutları adeta bir “savunma kalkanına” dönüşüyor.

Van’da Yüksek İrtifa Deneyimi

Araştırma, Van’ın Erciş ilçesinde, deniz seviyesinden 1750 metre yükseklikte gerçekleştirildi. Çalışmada, en az dört yıldır profesyonel olarak Muay Thai yapan 13 elit sporcu ile spor yapmayan 14 sağlıklı bireyin kan değerleri karşılaştırıldı. Elde edilen sonuçlar, yüksek irtifa ve yoğun antrenman temposunun insan vücudu üzerinde çarpıcı etkiler yarattığını gözler önüne serdi.

Antioksidan Enzimlerde Dikkat Çeken Artış

“Yüksek İrtifada Muay Thai Yapan Sporcuların Oksidatif Stres ve Enzim Düzeylerinin İncelenmesi” başlıklı çalışmada, Muay Thai sporcularının biyokimyasal olarak üstün özelliklere sahip oldukları tespit edildi. Özellikle antioksidan enzimlerdeki artış dikkat çekti:

– SOD (Süperoksit Dismutaz): Hücresel düzeyde serbest radikallere karşı ilk savunma hattı olan bu enzimin seviyesinin, sporcularda anlamlı derecede yüksek olduğu görüldü.

– GST (Glutatyon-S-Transferaz): Hücreleri toksinlerden koruyan bu enzimin, Muay Thai sporcularında çok daha aktif olduğu belirlendi.

– XO (Ksantin Oksidaz): Serbest radikalleri tetikleyerek hücre hasarına yol açan bu enzimin seviyesi, sporcularda kontrol grubuna göre oldukça düşük çıktı.

Bu bulgular, Muay Thai’nin vücudu oksidatif stresten korumada önemli bir rol oynadığını ortaya koydu.

Yüksek Rakımın Avantajları

Çalışma, yüksek rakımda yapılan antrenmanların, düşük oksijen ortamına uyum sağlamayı kolaylaştırarak metabolizmayı güçlendirdiğini ortaya koydu. Dr. Sinan Ağlar, bu adaptasyonun sporcuların oksidatif hasarla mücadele yeteneğini artırdığını ve genel yaşam kalitesine olumlu katkı sağladığını belirtti. Ayrıca, düzenli antrenmanların sporcuların dayanıklılığını ve performansını üst seviyelere taşıdığı ifade edildi.

Muay Thai: Fiziksel ve Zihinsel Bir Yolculuk

Araştırma, Muay Thai’nin yalnızca bir dövüş sporu olmadığını, aynı zamanda bireylerde disiplin, özgüven ve sağlıklı bir yaşam tarzı oluşturduğunu da vurguluyor. Türkiye’de giderek daha fazla ilgi gören bu sporun, bilimsel verilerle desteklenen faydaları sayesinde daha geniş kitlelere ulaşması bekleniyor.

Dr. Sinan Ağlar’ın bu önemli çalışması, yalnızca spor bilimleri alanında değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam arayışında olan bireyler için de ilham verici bir rehber niteliği taşıyor. Yüksek irtifada yapılan Muay Thai’nin sunduğu fiziksel ve zihinsel avantajlar, gelecekte bu sporun daha fazla tercih edilmesini sağlayabilir.

