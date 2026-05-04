“SOSYAL, KÜLTÜREL VE FELSEFİ AÇIDAN BOKS” RAFLARDA YERİNİ ALDI

Muhammet K. GÜLŞENSİYAHKUŞAK

– Gazi Kitabevi, spor dünyasına ve akademik çevrelere hitap eden yeni bir eseri okuyucularla buluşturdu.

Doç. Dr. Abdulkerim Çeviker ve Dr. Hüseyin Gazi Sönmez’in birlikte kaleme aldığı “Sosyal, Kültürel ve Felsefi Açıdan Boks” adlı kitap, boksun yalnızca fiziksel bir spor olmadığını, aynı zamanda insan doğasının, toplumların ve kültürlerin derinliklerinde kök salmış bir olgu olduğunu gözler önüne seriyor.

Boksun Disiplinler Arası Yolculuğu
Eser, boksu tarihsel kökenlerinden günümüz dünyasındaki modern yansımalarına kadar geniş bir perspektifle ele alıyor. Yazarlar, boksun sadece bir spor dalı değil, bireyin kendini tanıma yolculuğu, toplumların kimlik inşası ve insanlığın ortak mücadele tarihindeki yeri olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Kitapta Öne Çıkan Konular
Okurların ilgisini çekecek temel bölümler arasında şunlar yer alıyor:
– Türk Kültüründe Spor: Göçebe yaşam tarzından Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar uzanan süreçte sporun ve savaşçı ruhun tarihsel gelişimi.
– Sosyal ve Politik İşlevler: Sporun toplumsal cinsiyet rolleri, etik değerler ve politik ideolojilerle olan ilişkisi üzerine derinlemesine analizler.
– Felsefi ve Psikolojik Boyut: Boksörlerin zihinsel dayanıklılığı, spor psikolojisinin önemi ve boksun bireylere kazandırdığı irade gücü ile özgüven.
– Modern Türkiye’de Boks: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e boksun Türkiye’ye giriş süreci, kurumsallaşma aşamaları ve kadın boksunun yükselişi.

Boks Sadece Fiziksel Bir Mücadele Değildir”
Kitabın önsözünde yazarlar, boksun yalnızca ringde atılan yumruklardan ibaret olmadığını, aynı zamanda etik değerler, estetik unsurlar ve stratejik düşünceyle şekillenen çok boyutlu bir alan olduğunu ifade ediyor. Eser, spor bilimleri, sosyoloji, antropoloji ve felsefe gibi farklı disiplinlere katkı sağlamayı hedefliyor. Hem sporcular hem de akademik araştırmacılar için önemli bir kaynak niteliği taşıyan bu çalışma, boksu anlamak isteyen herkes için rehber niteliğinde.

Kitap Hakkında Bilgiler
Yazarlar: Doç. Dr. Abdulkerim Çeviker, Dr. Hüseyin Gazi Sönmez
Yayınevi: Gazi Kitabevi
Tür: Akademik İnceleme / Spor Sosyolojisi

Boksu yalnızca fiziksel bir mücadele olarak gören anlayışı değiştirmeyi amaçlayan bu eser, okuyucularını farklı bir bakış açısıyla tanışmaya davet ediyor.

Muhammet K. GÜLŞEN

