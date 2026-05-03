Wushu Kung-Fu Millî Takımı Taç Taktı!

5. DÜNYA TAİ CHİ ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK GURUR…

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Bulgaristan’ın Burgas şehrinde gerçekleştirilen 5. Dünya Tai Chi Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Wushu Kung-Fu Millî Takımımız büyük gurur yaşattı.

Milli Takım toplamda 28 Madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Türkiye Wushu Kung-Fu Millî Takımı, 24-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgas şehrinde düzenlenen 5. Dünya Tai Chi Şampiyonası’nda Tai chi Jiti kategorisinde 9.05 puan alarak rakiplerini geride bırakı ve Takımlar Dünya Şampiyonu oldu.

Sporcularımız ferdi kategorilerde elde ettikleri 8 Dünya Birinciliği, 5 Dünya İkinciliği ve 5 Dünya Üçüncülüğü elde ederken takım yarışmaları ile birlikte 18 Dünya Birinciliği, 5 Dünya İkinciliği, 5 Dünya Üçüncülüğü olmak üzere toplamda 28 Madalya kazanmış oldu.

Elif Akyüz 3 altınla taç taktı

Dünya Şampiyonu Türk Milli Takım Sporcumuz Elif Akyüz 3 Altın madalya kazandı ve bir kez daha başarılarına taç taktı.

Ayşe Sude Akyüz rekor tazeledi

3 Altın 1 Gümüş madalya kazanarak rekorunu tazeleyen Dünya Şampiyonu sporcumuz Ayşe Sude Akyüz’ün muhteşem bir performans sergiledi.

Ecrin Çokhamur büyük katkı verdi

Sporcumuz Ecrin Çokhamur 1 Altın 3 Gümüş madalya kazandı. Kazandığı toplam 4 madalya ile büyük gurura ortak oldu.