Neden Önce Anatomi? HAREKETİN TEMELLERİNE BİR YOLCULUK Hareketin temellerini anlamak, insan vücudunun nasıl çalıştığını çözmek ve fiziksel performansı optimize etmek isteyen herkes için kritik bir adımdır.
Wushu Kung-Fu Millî Takımı Taç Taktı!

5. DÜNYA TAİ CHİ ŞAMPİYONASI’NDA BÜYÜK GURUR…

Bulgaristan’ın Burgas şehrinde gerçekleştirilen 5. Dünya Tai Chi Şampiyonası’nda Dünya Şampiyonu olan Wushu Kung-Fu Millî Takımımız büyük gurur yaşattı.

Milli Takım toplamda 28 Madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Ecrin Çokhamur

Türkiye Wushu Kung-Fu Millî Takımı, 24-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Bulgaristan’ın Burgas şehrinde düzenlenen 5. Dünya Tai Chi Şampiyonası’nda Tai chi Jiti kategorisinde 9.05 puan alarak rakiplerini geride bırakı ve Takımlar Dünya Şampiyonu oldu. 

Sporcularımız ferdi kategorilerde elde ettikleri 8 Dünya Birinciliği, 5 Dünya İkinciliği ve 5 Dünya Üçüncülüğü elde ederken takım yarışmaları ile birlikte 18 Dünya  Birinciliği, 5 Dünya İkinciliği, 5 Dünya Üçüncülüğü olmak üzere toplamda 28 Madalya kazanmış oldu.

Elif Akyüz 3 altınla taç taktı

Dünya Şampiyonu Türk Milli Takım Sporcumuz Elif Akyüz 3 Altın madalya kazandı ve bir kez daha başarılarına taç taktı.

Ayşe Sude Akyüz rekor tazeledi

3 Altın 1 Gümüş madalya kazanarak rekorunu tazeleyen Dünya Şampiyonu sporcumuz Ayşe Sude Akyüz’ün muhteşem bir performans sergiledi.

Ecrin Çokhamur büyük katkı verdi

Sporcumuz Ecrin Çokhamur 1 Altın 3 Gümüş madalya kazandı. Kazandığı toplam 4 madalya ile büyük gurura ortak oldu.

