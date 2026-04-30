KARATE DÜNYASINDAN SAVCI ALBAYRAK’A ANLAMLI ZİYARET

Vasfi AŞÇI – SİYAHKUŞAK

Sakarya karate camiasının önde gelen isimleri, spora olan destekleri ve yakın ilgisiyle tanınan Cumhuriyet Savcısı Ceyhun Albayrak’ı makamında ziyaret ederek teşekkürlerini sundu.

SAKARYA – Sakarya Karate İl Temsilcisi Nurkan Kayacık, Hendek Olimpik Spor Kulübü Başkanı Feyzullah Köstereli ve İl Temsilci Yardımcısı Mustafa Solmaz, Sakarya Cumhuriyet Savcısı Ceyhun Albayrak’a nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, karatenin bölgedeki gelişimi ve gençlerin spora yönlendirilmesi konuları ele alındı.

“Karate Bir Disiplin Sanatıdır”

Aynı zamanda bir karate sporcusu babası olan Savcı Albayrak, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada sporun bireysel gelişimdeki rolüne değindi. Karatenin sadece bir spor değil, aynı zamanda karakter inşa eden bir disiplin olduğunu belirten Albayrak, bu camianın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Milli Takım Forması Takdim Edildi

Ziyaretin sonunda Türkiye Karate Federasyonu A Milli Takım Teknik Kurulu Üyesi Nurkan Kayacık, spora katkılarından dolayı Savcı Albayrak’a milli takım tişörtü hediye etti. Hendek Olimpik Spor Kulübü Başkanı Feyzullah Köstereli ise Albayrak’ı sporcularla buluşmak üzere Hendek’e davet ederek, önümüzdeki organizasyonlarda kendisini aralarında görmekten onur duyacaklarını belirtti.

Günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona eren ziyaret, spor ve yargı dünyası arasındaki güçlü bağı bir kez daha gözler önüne serdi.