Milli Gururda Ayrım Olmaz:

YILMAZ ÇEKEN’DEN ‘ADALETLİ DESTEK’ ÇAĞRISI

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Türk sporunun önde gelen isimlerinden, Muay Thai Milli Takım Teknik Direktörü Yılmaz Çeken, amatör branşların karşı karşıya olduğu destek sorunlarına dikkat çekti.

Spor camiasında büyük yankı uyandıran bir açıklamada bulunan Çeken, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil eden tüm milli sporcuların eşit değer görmesi gerektiğini vurguladı.

“Başarıda Eşitlik, Destekte Adalet”

Yılmaz Çeken, uluslararası başarılar elde eden sporcuların aynı özveri ve emekle mücadele ettiğini belirterek, branşlar arasındaki destek dengesizliğinin sporcuların motivasyonunu olumsuz etkilediğini ifade etti. Çeken, “Hangi branş olursa olsun, Ay-Yıldızlı armayı göğsünde taşıyan her sporcumuz bizim için aynı değere sahiptir. Ancak bazı branşlara sağlanan geniş olanaklar ile diğerlerinin gördüğü kısıtlı destek arasındaki fark, sürdürülebilir başarıyı tehdit ediyor” dedi.

“Amatör Branşlar da Hak Ettiği Değeri Görmeli”

Yılmaz Hoca, özellikle popüler branşların gölgesinde kalan amatör spor dallarındaki sporcuların yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Bu branşlarda elde edilen dünya ve Avrupa şampiyonluklarının yeterince desteklenmediğini söyleyen Çeken, “Başarı tesadüf değildir. Bu başarıların devamı için kapsayıcı bir destek sistemi şarttır. Tüm milli sporcularımız hak ettikleri değeri görmeli ve ülkemizi temsil etme motivasyonlarını koruyabilmelidir” ifadelerini kullandı.

Spor Camiasında Büyük Destek

Çeken’in bu açıklamaları kısa sürede geniş bir yankı bulurken, birçok antrenör ve sporcu da bu çağrıya destek verdi. Spor dünyasında “başarıda eşitlik, destekte adalet” ilkesinin hayata geçirilmesi gerektiği yönünde ortak bir görüş oluştu.

Adil Bir Spor İklimi İçin Yol Haritası

Türk sporunun deneyimli isimlerinden Yılmaz Çeken’in bu samimi ve cesur çıkışı, sadece bir eleştiri değil; aynı zamanda daha güçlü ve adil bir spor ekosistemi için bir yol haritası niteliğinde. Spor camiasının bu çağrıya kulak verip, sürdürülebilir başarı için gerekli adımları atması bekleniyor.

