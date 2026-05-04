UŞAK’TA YILDIZLAR PARLIYOR: DEV ŞAMPİYONANIN ADALET BEKÇİLERİ BELLİ OLDU!

Uşak’ta Yıldızlar Parlıyor:

DEV ŞAMPİYONANIN ADALET BEKÇİLERİ BELLİ OLDU!

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

“Başkan Hasan Yıldız’dan Hakemlere Tam Destek: ‘Ringin Gerçek Kahramanları Göreve Hazır!”

Türkiye Muaythai Federasyonu, 08-12 Mayıs 2026 tarihleri arasında Uşak’ta düzenlenecek olan “Okul Sporları Muaythai Yıldızlar Şampiyonası” için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Dev organizasyonda görev yapacak hakem kadrosunun ilan edilmesiyle birlikte, spor camiasının gözü kulağı Uşak’a çevrildi.

Başkan Hasan Yıldız: “Ringin Gerçek Kahramanları Hakemlerimizdir”

Federasyon Başkanı Hasan Yıldız, şampiyona öncesi yaptığı açıklamada hakemlerin kritik rolüne vurgu yaparak şunları söyledi:

“Uşak’taki bu şampiyona, geleceğin şampiyonlarının yetiştiği en önemli duraklardan biridir. Ancak unutulmamalıdır ki, bir müsabakanın kalitesi ve sporcularımızın emeğinin karşılık bulması, hakemlerimizin titiz çalışmasına bağlıdır. Federasyonumuzun kıymetli hakemleri; ringdeki keskin gözleri, sarsılmaz tarafsızlıkları ve derin teknik bilgileriyle Muaythai sporunun en büyük güvencesidir. Ring onlara, adalet ise tecrübelerine emanettir.”

Başkan Vekili Korkmaz Atalay: “Okul Sporları Muaythai’nin Mutfağıdır”

Okul Sporlarından Sorumlu Federasyon Başkan Vekili Korkmaz Atalay ise organizasyonun genç sporcular üzerindeki etkisine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Okul sporları bizim için sadece bir yarışma değil, Türk Muaythai sporunun mutfağı ve geleceğidir. Gençlerimizin disiplinle harmanlanmış bu mücadele ruhu, Türkiye’yi uluslararası arenada temsil edecek kadroların temelini oluşturuyor. Uşak’ta ter dökecek her bir evladımızın heyecanını paylaşıyoruz. Okullar yarışırken, yıldızlarımız parlayacak; bizler de onlara en profesyonel ortamı sağlamak için buradayız.”

Şampiyona Takvimi

Uşak’ın ev sahipliğinde gerçekleşecek bu büyük şölen, 08 Mayıs tarihinde başlayıp 12 Mayıs’taki final müsabakaları ve madalya töreniyle sona erecek. Okullar yarışırken, Muaythai’nin parlayan yıldızları Uşak’ta tarih yazacak!