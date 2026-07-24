SAMSUN’DA YAPILAN ÜMİT-GENÇ-U21 TÜRKİYE KARATE ŞAMPİYONASININ ARDINDAN…

Sensei Engin KAYA

Yarışmanın yapıldığı spor salonundan başlayacak olursak; böylesi güzel bir tesisi Yaşar Doğu’nun memleketine kazandıranlara teşekkür etmek gerekir.

Oldukça sıcak yaz günlerine rağmen bizleri bunaltmayan, terletmeyen havalandırması, insanlara pozitif bir enerji veren rengarenk tribünleri, gayet net anlaşılır ses sistemi, yeterli aydınlatması, güzel ve kullanışlı mimarisi, temiz işletmeciliği ile örnek bir tesis olmuş.

Tataminin birinde Ahmet Şan, diğer tatamide Uğur Kobaş

Bir diğer teşekkür de, Avrupa ve Dünya hakemlerinin yarışmada görev yapması için karar alanlara gelsin. O ne güzel bir manzaraydı öyle. Tataminin birinde Ahmet Şan, diğer tatamide Uğur Kobaş, yan tatamide, Pınar Güzel Gürbüz, aynı anda bir başka tatamide Cenap Türkeri, ön tatamide Akif Gürbüz, bir başka tatamide Salih Süer ve diğerleri… Türk hakemlerine rol model olan tüm Avrupa ve Dünya hakemlerimize başarılar diliyor, kendilerini hep tatamilerde maç yönetirken görmeyi arzu ettiğimi söylemek istiyorum.

“Her bir arkadaşımız orkestranın bir enstrümanı gibi uyum içerisinde!”

Teşekkürü hak edenlerden bir tanesi de Organizasyondu. Tayfun Kobaş başkanlığında her bir arkadaşımız orkestranın bir enstrümanı gibi uyum içerisinde ve işine hakim olarak görevlerini yerine getirdi. Sahada, mutfakta, maddi, manevi, fiziksel, zihinsel emeği geçen herkese teşekkürler.

Dördüncü teşekkürümüz de, böylesi önemli bir organizasyona güzel bir ev sahipliği yapan il müdüründen, temizlik elemanına kadar Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ile Erol Kutlu hocamıza gelsin. Sağolun var olun, elinize emeğinize sağlık. (Erol hocamızın annesine tekrar rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah).

Ve gelelim son bölüme!

Camianın içinden gelen, bir proje canavarı gibi çalışan ve “bizden biri” olmaktan asla vazgeçmeyen başkanımız Ercüment Taşdemir’e ve dert ağacı haline gelmesine rağmen sabırla her işe koşmaya gayret eden Hayrettin Hamurcu kardeşime teşekkür ediyor, camiaya güzellikler yaşatmaya devam etmelerini temenni ediyorum.

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Yarışmanın yapıldığı spor salonundan başlayacak olursak; böylesi güzel bir tesisi Yaşar Doğu’nun memleketine kazandıranlara teşekkür etmek gerekir. Oldukça sıcak yaz günlerine rağmen bizleri bunaltmayan, terletmeyen havalandırması, insanlara pozitif bir enerji veren rengarenk tribünleri, gayet net anlaşılır ses sistemi, yeterli aydınlatması, güzel ve kullanışlı mimarisi, temiz işletmeciliği ile örnek bir tesis olmuş.