MAYWEATHER Vs. ZAMBİDİS ORGANİSAZYONUNDA TÜRK GENÇLERİNİN PERFORMASI ŞAMPİYONLUK GETİRDİ

Muhammet K. GÜLŞEN – SİYAHKUŞAK

Dünyanın en prestijli dövüş sporları organizasyonlarından Mayweather Vs. Zambidis etkinliğinin alt müsabakalarında ringe çıkan Türkiye Okul Sporları Gençler Şampiyonları, Yunanistan Okul Sporları Şampiyonları karşısında başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Enes Melik Coşkun şampiyonluğa ulaşırken, Öznur Fidan sergilediği mücadeleyle alkış aldı. Genç sporcular, Türk Muaythai altyapısının uluslararası seviyedeki başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türk Muaythai’sinin gelecek vadeden sporcuları, dünyanın yakından takip ettiği Mayweather Vs. Zambidis organizasyonunun alt müsabakalarında Türkiye’yi başarıyla temsil ederek önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Okul Sporları Gençler Şampiyonları ile Yunanistan Okul Sporları Şampiyonları arasında gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcular, ortaya koydukları performansla hem teknik kapasitelerini hem de mücadele güçlerini uluslararası arenada sergiledi.

51 kilogram Genç Erkekler kategorisinde mücadele eden Enes Melik Coşkun, rakibini üstün bir performansla mağlup ederek organizasyonu şampiyon olarak tamamladı ve kupasını kazanarak Türk bayrağını gururla dalgalandırdı.

54 kilogram Genç Kadınlar kategorisinde ringe çıkan Öznur Fidan ise güçlü rakibi karşısında son ana kadar büyük bir mücadele ortaya koydu. Müsabakadan mağlubiyetle ayrılmasına rağmen azmi, disiplini ve sergilediği performans spor otoritelerinden tam not aldı.

Milli Takım Antrenörü Mehmet Yüksekyayla, organizasyon boyunca sporcuların köşesinde yer alarak teknik destek sağladı. Antrenör Atilla Geliç ile birlikte genç sporcuların uluslararası platformda en iyi şekilde temsil edilmesinde önemli rol üstlendi.

Elde edilen sonuçlar, Türkiye Muaythai altyapısında yetişen genç sporcuların uluslararası rekabet seviyesine ulaştığını bir kez daha ortaya koyarken, Türk Muaythai’sinin geleceği adına da önemli bir umut verdi.

Başkanı Hasan Yıldız, organizasyonda mücadele eden sporcuları ve teknik ekibi tebrik etti

Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, uluslararası organizasyonda mücadele eden sporcuları ve teknik ekibi tebrik ederek, genç sporcuların böylesine önemli organizasyonlarda yer almasının hem tecrübe kazanmaları hem de Türk Muaythai’sinin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başta şampiyon sporcu Enes Melik Coşkun olmak üzere Öznur Fidan, Milli Takım Antrenörleri Mehmet Yüksekyayla ve Atilla Geliç, uluslararası organizasyonda gösterdikleri başarılı performansla Türk sporuna gurur yaşattı. Genç sporcuların ortaya koyduğu mücadele, Türkiye’nin Muaythai branşındaki güçlü geleceğinin en önemli göstergelerinden biri olarak değerlendirildi.