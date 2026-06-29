Millilerimiz Balkan Şampiyonası’nı 4 Takım Kupası Ve 15 Madalya İle Tamamladı
MİLLİLERİMİZ BALKAN ŞAMPİYONASI’NI 4 TAKIM KUPASI VE 15 MADALYA İLE TAMAMLADI
Haber: Muhammet K. GÜLŞEN
Arnavutluk’ta düzenlenen Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye, takım müsabakalarında kazandığı 2 şampiyonluk ve 2 ikinciliğin ardından ferdi ve çiftler kategorilerinde elde ettiği 11 madalya ile organizasyonu toplam 15 madalya ve 4 takım kupasıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.
24-27 Haziran 2026 tarihleri arasında Arnavutluk’ta gerçekleştirilen Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası, Türk Milli Takımı’nın üstün performansına sahne oldu. Ay-yıldızlı sporcular, takım müsabakalarında kazandıkları 2 Balkan Şampiyonluğu ve 2 Balkan İkinciliği ile 4 takım kupasını Türkiye’ye getirirken, ferdi ve çiftler kategorilerinde elde ettikleri 11 madalya ile organizasyonu toplam 15 madalya ile tamamladı.
Milli takım, Balkan Şampiyonası boyunca sergilediği başarılı performansla uluslararası arenada Türk masa tenisinin yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Ferdi Ve Çiftler Kategorilerinde Kazanılan Madalyalar
Altın Madalya Kazanan Sporcular
Genç Tek Erkekler: Berk Öztoprak
Yıldız Tek Kadınlar: Ela Su Yönter
Yıldız Çift Erkekler: Kuzey Gündoğdu – Salih Eren Yıldırım
Genç Çift Erkekler: Berk Öztoprak – Kenan Eren Kahraman
Gümüş Madalya Kazanan Sporcular
Yıldız Tek Erkekler: Kuzey Gündoğdu
Yıldız Tek Kadınlar: Belinay Davuş
Yıldız Çift Erkekler: Akif Emre Bucak – Kaan Beyzat Tuna
Yıldız Çift Kadınlar: Ayten Ceren Kahraman – Belinay Davuş
Genç Çift Kadınlar: Büşra Demir – Aybüke Banu Şimşek
Bronz Madalya Kazanan Sporcular
Yıldız Karışık Çiftler: Kaan Beyzat Tuna – Belinay Davuş
Yıldız Çift Kadınlar: Ela Su Yönter – Elvin Kale
Takım müsabakalarında kazanılan 2 altın ve 2 gümüş madalyanın yanı sıra ferdi ve çiftler kategorilerinde elde edilen 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile Türkiye, Balkan Şampiyonası’nı toplam 15 madalya ile tamamlayarak organizasyonun en başarılı ülkeleri arasında yer aldı.
Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli sporcular ve teknik ekip, ortaya koydukları mücadele ve elde ettikleri derecelerle büyük takdir topladı. Türk masa tenisinin geleceği adına umut veren performans sergileyen milli sporcular, Balkan Şampiyonası’nı önemli bir başarı hikâyesiyle noktaladı.
Türkiye’yi gururlandıran tüm milli sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, uluslararası organizasyonlarda başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.