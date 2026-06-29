ÇOK ÖZEL!
BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
 Türk Devletleri Özel Sporcular Antrenör Eğitimi Taşkent’te Tamamlandı
 Türk Devletleri Özel Sporcular Antrenör Eğitimi Taşkent’te Tamamlandı
Curling Super Series 2026’Da “Örnek Sporcu” Ödülü Berfin Şengül’e Verildi
Curling Super Series 2026’Da “Örnek Sporcu” Ödülü Berfin Şengül’e Verildi
Sinem Yıldız Ve Yasemen Bektaş’tan İtalya’da Bronz Madalya Başarısı
Sinem Yıldız Ve Yasemen Bektaş’tan İtalya’da Bronz Madalya Başarısı
Tuana Abak Dünya Üçüncüsü, FM Ali Poyraz Uzdemir Dünya İkincisi Oldu
Tuana Abak Dünya Üçüncüsü, FM Ali Poyraz Uzdemir Dünya İkincisi Oldu
En Büyük Kupanın Sahibi 100. Gazi Koşusu’nda Belli Oluyor…
En Büyük Kupanın Sahibi 100. Gazi Koşusu’nda Belli Oluyor…
Balkan Şampiyonu Öğrenciye Onur Belgesi Verilmedi: MEB–GSB Protokolü Tartışmanın Odağında
Balkan Şampiyonu Öğrenciye Onur Belgesi Verilmedi: MEB–GSB Protokolü Tartışmanın Odağında
Tuna Erdoğan 800 Metrede Türkiye Şampiyonu, 400 Metrede Türkiye Üçüncüsü Oldu
Tuna Erdoğan 800 Metrede Türkiye Şampiyonu, 400 Metrede Türkiye Üçüncüsü Oldu
26-28 Haziran 2026 Yeşilay Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası Düzce’de Düzenlenecek
26-28 Haziran 2026 Yeşilay Kuraş Ümitler Türkiye Şampiyonası Düzce’de Düzenlenecek
Milli Badminton Takımı, YONEX Italian Open 2026’Da Türkiye’yi Temsil Edecek
Milli Badminton Takımı, YONEX Italian Open 2026’Da Türkiye’yi Temsil Edecek
Üniversiteli Bocceciler Madalyalarını Aldı: Ünilig Türkiye Şampiyonası’nda Ödül Töreni Tamamlandı
Üniversiteli Bocceciler Madalyalarını Aldı: Ünilig Türkiye Şampiyonası’nda Ödül Töreni Tamamlandı

Millilerimiz Balkan Şampiyonası’nı 4 Takım Kupası Ve 15 Madalya İle Tamamladı

Millilerimiz Balkan Şampiyonası’nı 4 Takım Kupası Ve 15 Madalya İle Tamamladı
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

MİLLİLERİMİZ BALKAN ŞAMPİYONASI’NI 4 TAKIM KUPASI VE 15 MADALYA İLE TAMAMLADI 

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Arnavutluk’ta düzenlenen Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye, takım müsabakalarında kazandığı 2 şampiyonluk ve 2 ikinciliğin ardından ferdi ve çiftler kategorilerinde elde ettiği 11 madalya ile organizasyonu toplam 15 madalya ve 4 takım kupasıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

24-27 Haziran 2026 tarihleri arasında Arnavutluk’ta gerçekleştirilen Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası, Türk Milli Takımı’nın üstün performansına sahne oldu. Ay-yıldızlı sporcular, takım müsabakalarında kazandıkları 2 Balkan Şampiyonluğu ve 2 Balkan İkinciliği ile 4 takım kupasını Türkiye’ye getirirken, ferdi ve çiftler kategorilerinde elde ettikleri 11 madalya ile organizasyonu toplam 15 madalya ile tamamladı.

Milli takım, Balkan Şampiyonası boyunca sergilediği başarılı performansla uluslararası arenada Türk masa tenisinin yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ferdi Ve Çiftler Kategorilerinde Kazanılan Madalyalar

Altın Madalya Kazanan Sporcular

Genç Tek Erkekler: Berk Öztoprak
Yıldız Tek Kadınlar: Ela Su Yönter
Yıldız Çift Erkekler: Kuzey Gündoğdu – Salih Eren Yıldırım
Genç Çift Erkekler: Berk Öztoprak – Kenan Eren Kahraman

Gümüş Madalya Kazanan Sporcular

Yıldız Tek Erkekler: Kuzey Gündoğdu
Yıldız Tek Kadınlar: Belinay Davuş
Yıldız Çift Erkekler: Akif Emre Bucak – Kaan Beyzat Tuna
Yıldız Çift Kadınlar: Ayten Ceren Kahraman – Belinay Davuş
Genç Çift Kadınlar: Büşra Demir – Aybüke Banu Şimşek

Bronz Madalya Kazanan Sporcular

Yıldız Karışık Çiftler: Kaan Beyzat Tuna – Belinay Davuş
Yıldız Çift Kadınlar: Ela Su Yönter – Elvin Kale

Takım müsabakalarında kazanılan 2 altın ve 2 gümüş madalyanın yanı sıra ferdi ve çiftler kategorilerinde elde edilen 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile Türkiye, Balkan Şampiyonası’nı toplam 15 madalya ile tamamlayarak organizasyonun en başarılı ülkeleri arasında yer aldı.

Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli sporcular ve teknik ekip, ortaya koydukları mücadele ve elde ettikleri derecelerle büyük takdir topladı. Türk masa tenisinin geleceği adına umut veren performans sergileyen milli sporcular, Balkan Şampiyonası’nı önemli bir başarı hikâyesiyle noktaladı.

Türkiye’yi gururlandıran tüm milli sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, uluslararası organizasyonlarda başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.