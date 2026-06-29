Millilerimiz Balkan Şampiyonası’nı 4 Takım Kupası Ve 15 Madalya İle Tamamladı

MİLLİLERİMİZ BALKAN ŞAMPİYONASI’NI 4 TAKIM KUPASI VE 15 MADALYA İLE TAMAMLADI

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Arnavutluk’ta düzenlenen Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası’nda Türkiye, takım müsabakalarında kazandığı 2 şampiyonluk ve 2 ikinciliğin ardından ferdi ve çiftler kategorilerinde elde ettiği 11 madalya ile organizasyonu toplam 15 madalya ve 4 takım kupasıyla tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.

24-27 Haziran 2026 tarihleri arasında Arnavutluk’ta gerçekleştirilen Yıldız-Genç Balkan Masa Tenisi Şampiyonası, Türk Milli Takımı’nın üstün performansına sahne oldu. Ay-yıldızlı sporcular, takım müsabakalarında kazandıkları 2 Balkan Şampiyonluğu ve 2 Balkan İkinciliği ile 4 takım kupasını Türkiye’ye getirirken, ferdi ve çiftler kategorilerinde elde ettikleri 11 madalya ile organizasyonu toplam 15 madalya ile tamamladı.

Milli takım, Balkan Şampiyonası boyunca sergilediği başarılı performansla uluslararası arenada Türk masa tenisinin yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ferdi Ve Çiftler Kategorilerinde Kazanılan Madalyalar

Altın Madalya Kazanan Sporcular

Genç Tek Erkekler: Berk Öztoprak

Yıldız Tek Kadınlar: Ela Su Yönter

Yıldız Çift Erkekler: Kuzey Gündoğdu – Salih Eren Yıldırım

Genç Çift Erkekler: Berk Öztoprak – Kenan Eren Kahraman

Gümüş Madalya Kazanan Sporcular

Yıldız Tek Erkekler: Kuzey Gündoğdu

Yıldız Tek Kadınlar: Belinay Davuş

Yıldız Çift Erkekler: Akif Emre Bucak – Kaan Beyzat Tuna

Yıldız Çift Kadınlar: Ayten Ceren Kahraman – Belinay Davuş

Genç Çift Kadınlar: Büşra Demir – Aybüke Banu Şimşek

Bronz Madalya Kazanan Sporcular

Yıldız Karışık Çiftler: Kaan Beyzat Tuna – Belinay Davuş

Yıldız Çift Kadınlar: Ela Su Yönter – Elvin Kale

Takım müsabakalarında kazanılan 2 altın ve 2 gümüş madalyanın yanı sıra ferdi ve çiftler kategorilerinde elde edilen 4 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya ile Türkiye, Balkan Şampiyonası’nı toplam 15 madalya ile tamamlayarak organizasyonun en başarılı ülkeleri arasında yer aldı.

Türkiye’yi başarıyla temsil eden milli sporcular ve teknik ekip, ortaya koydukları mücadele ve elde ettikleri derecelerle büyük takdir topladı. Türk masa tenisinin geleceği adına umut veren performans sergileyen milli sporcular, Balkan Şampiyonası’nı önemli bir başarı hikâyesiyle noktaladı.

Türkiye’yi gururlandıran tüm milli sporcularımızı, antrenörlerimizi ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, uluslararası organizasyonlarda başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.