En Büyük Kupanın Sahibi 100. Gazi Koşusu’nda Belli Oluyor…

EN BÜYÜK KUPANIN SAHİBİ 100. GAZİ KOŞUSU’NDA BELLİ OLUYOR…

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türk atçılığının en prestijli organizasyonu olan 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda gerçekleştirilecek.

Toplam 22 safkanın mücadele edeceği tarihi yarışta birinciyi 50 milyon liralık büyük ödül bekliyor.

Türk at yarışçılığının en köklü ve en prestijli organizasyonu olan 100. Gazi Koşusu, 28 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda büyük bir heyecana sahne olacak. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına tam 100 yıldır kesintisiz olarak düzenlenen tarihi yarışın startı saat 17.15’te verilecek.

Bu yıl 100’üncü kez gerçekleştirilecek Gazi Koşusu’nda, 20’si erkek, 2’si dişi olmak üzere toplam 22 safkan, şampiyonluk kupasını kazanabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca yarışseverin büyük bir heyecanla takip edeceği organizasyon, yine unutulmaz anlara sahne olmaya hazırlanıyor.

Birinciye 50 Milyon Lira Ödül

2026 yılının en büyük yarışında dereceye giren safkanların sahiplerine rekor seviyede ödüller verilecek. Organizasyonda;

Birinciye 50 milyon TL

İkinciye 20 milyon TL

Üçüncüye 10 milyon TL

Dördüncüye 5 milyon TL

Beşinciye ise 2 milyon 500 bin TL ikramiye dağıtılacak.

Koşuyu kazanan tayın sahibi, birincilik ikramiyesinin yanı sıra 100. Yıl Gazi Koşusu Özel Ödülü, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 126 milyon 870 bin TL gelir elde edecek.

Şampiyon tayın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi olması halinde ise yetiştiricilik primi de eklenerek toplam ödül 141 milyon 870 bin TL’ye ulaşacak.

Veliefendi’de Festival Atmosferi Yaşanacak

Sadece yarış heyecanıyla değil, sosyal etkinlikleriyle de dikkat çeken 100. Gazi Koşusu kapsamında İstanbul Veliefendi Hipodromu gün boyunca binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak.

Saat 12.00’den itibaren başlayacak etkinliklerde müzik dinletileri, çocuk animasyonları ve birbirinden renkli aktiviteler düzenlenecek. Ailelerin ve yarış tutkunlarının bir araya geleceği organizasyonda ziyaretçiler, spor ve eğlenceyi aynı gün içerisinde yaşama fırsatı bulacak.

Türk atçılığının en büyük kupasının sahibini belirleyecek olan 100. Gazi Koşusu, hem yüksek ödül miktarı hem de tarihi anlamıyla 2026 yılının en çok konuşulan spor organizasyonlarından biri olmaya aday gösteriliyor.