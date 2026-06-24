Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip’te Lise Oku & Spor Yap!
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KOCA YUSUF ANADOLU İMAM HATİP’TE LİSE OKU & SPOR YAP!
Haber Merkezi
Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip’te Lise, Spor Proje Okulunda hem lise oku, hem de spor branşını çalış!
Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefleyen spor proje okulu sporsevelere kapı açtı. Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip’te Lise’nde Wushu-Kick Boks-Taekwando-Karate-Boks yapan sporcuları spor lisesine kayıt için bekliyor.
Özellikle okuyan ve bir spor branşı çalışan öğrenci grubuna hitap eden okul sporun mekteplisini yetiştiriyor.