ÇOK ÖZEL!
BOŞ ELİN SANATI: KARATE-DO Boş Elin Sanatı: Karate-Do’nun Derin Dünyasına Yolculuk Karate-Do iki Japonca kelimeden meydana gelir. Kara-boş, silahsız veya geniş anlamda kainatı anlatır. Te-el, Do-takip edilmesi gereken tarikat yolu, ahlak anlamına gelir.
2027 Yılında Askerlik Yapacak Millî Sporculara CISM Dünya Askerî Oyunları Çağrısı
2027 Yılında Askerlik Yapacak Millî Sporculara CISM Dünya Askerî Oyunları Çağrısı
Yaz SporFest Heyecanı Antalya Ve Samsun’da Tamamlandı
Yaz SporFest Heyecanı Antalya Ve Samsun’da Tamamlandı
Olimpiyat Sporcularına 10 Bin Dolarlık Destek: IOC’den Tarihi Burs Programı
Olimpiyat Sporcularına 10 Bin Dolarlık Destek: IOC’den Tarihi Burs Programı
Erzurum 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları İçin Kritik Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Erzurum 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları İçin Kritik Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Sırbistan’da Türk Rüzgârı: Kerem Eren Çelik Şampiyon Oldu
Sırbistan’da Türk Rüzgârı: Kerem Eren Çelik Şampiyon Oldu
21 YAŞ ALTI AVRUPA MASA TENİSİ ŞAMPİYONASI’NDA GÖRKEM ÖCAL’DAN GÜMÜŞ MADALYA
21 YAŞ ALTI AVRUPA MASA TENİSİ ŞAMPİYONASI’NDA GÖRKEM ÖCAL’DAN GÜMÜŞ MADALYA
PENDİK’TE SPORCU VE AİLELERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ VERİLECEK
PENDİK’TE SPORCU VE AİLELERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ VERİLECEK
BAKAN YARDIMCISI HAMZA YERLİKAYA’DAN DÜNYA ANTRENÖRLER GÜNÜ MESAJI
BAKAN YARDIMCISI HAMZA YERLİKAYA’DAN DÜNYA ANTRENÖRLER GÜNÜ MESAJI
Prof. Dr. MUTLU TÜRKMEN: “BABALARIMIZ AİLE YAPIMIZIN EN GÜÇLÜ DAYANAĞIDIR”
Prof. Dr. MUTLU TÜRKMEN: “BABALARIMIZ AİLE YAPIMIZIN EN GÜÇLÜ DAYANAĞIDIR”
Dr. SİNAN AĞLAR, BAĞIMLILIK, ŞİDDET VE OBEZİTEYE KARŞI EĞİTİM SEFERBERLİĞİ
Dr. SİNAN AĞLAR, BAĞIMLILIK, ŞİDDET VE OBEZİTEYE KARŞI EĞİTİM SEFERBERLİĞİ

Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip’te Lise Oku &  Spor Yap!

Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip’te Lise Oku &  Spor Yap!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

FLAŞ!
KOCA YUSUF ANADOLU İMAM HATİP’TE LİSE OKU & SPOR YAP!

Haber Merkezi

Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip’te Lise, Spor Proje Okulunda hem lise oku, hem de spor branşını çalış!

Geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeyi hedefleyen spor proje okulu sporsevelere kapı açtı. Koca Yusuf Anadolu İmam Hatip’te Lise’nde Wushu-Kick Boks-Taekwando-Karate-Boks yapan sporcuları spor lisesine kayıt için bekliyor.

Özellikle okuyan ve bir spor branşı çalışan öğrenci grubuna hitap eden okul sporun mekteplisini yetiştiriyor.

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

Bu site istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanır. Yorum verilerinizin nasıl işlendiğini öğrenin.