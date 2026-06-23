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Sırbistan’da Türk Rüzgârı: Kerem Eren Çelik Şampiyon Oldu

Sırbistan’da Türk Rüzgârı: Kerem Eren Çelik Şampiyon Oldu
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SIRBISTAN’DA TÜRK RÜZGARI: KEREM EREN ÇELİK ŞAMPİYON OLDU

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde düzenlenen Serbian Youth International Badminton Tournament & U11 Uluslararası Turnuvası’nda mücadele eden milli sporcu Kerem Eren Çelik, Tek Erkekler kategorisinde şampiyonluk elde ederken, Çift Erkekler kategorisinde de ikincilik kürsüsüne çıkarak önemli bir uluslararası başarıya imza attı.

17-20 Haziran 2026 tarihleri arasında Sırbistan’ın Novi Sad şehrinde gerçekleştirilen Serbian Youth International Badminton Tournament & U11 Uluslararası Turnuvası, Türk badmintonunun genç yeteneklerinin uluslararası alandaki başarısına sahne oldu.

Turnuvada ülkemizi ve ilimizi temsil eden Milli Sporcu Kerem Eren Çelik, gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Tek Erkekler kategorisinde rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğa ulaşan başarılı sporcu, Türk bayrağını zirvede dalgalandırmanın gururunu yaşadı.

Kerem Eren Çelik, organizasyondaki başarısını Çift Erkekler kategorisinde de sürdürdü. Bu kategoride finale kadar yükselen milli sporcu, turnuvayı ikincilik derecesiyle tamamlayarak iki önemli madalyayla yurda dönme başarısı gösterdi.

Uluslararası badminton arenasında elde ettiği derecelerle hem Türkiye’yi hem de ilimizi gururlandıran Kerem Eren Çelik’in başarısı spor camiasında büyük takdir topladı.

Başarılı sporcunun yetişmesinde emeği bulunan antrenörü Mehmet Emin Doğan başta olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür edilirken, Kerem Eren Çelik’in gelecekte de uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atması bekleniyor.

Genç yaşına rağmen uluslararası düzeyde elde ettiği şampiyonluk ve ikincilik dereceleriyle dikkat çeken Kerem Eren Çelik, Türk badmintonunun gelecek vadeden isimleri arasında gösteriliyor.

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