ERZURUM 2028 AVRUPA ÜNİVERSİTELER KIŞ OYUNLARI İÇİN KRİTİK KOORDİNASYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haber: Muhammedt K. GÜLŞEN

2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları’nın ev sahibi Erzurum’da hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) ve organizasyon komitesi temsilcileri çevrimiçi toplantıda bir araya gelerek hazırlık sürecini değerlendirdi.

2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları’nın Erzurum’da başarıyla gerçekleştirilebilmesi için yürütülen hazırlık çalışmaları, Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) ile Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) arasındaki koordinasyon toplantılarıyla sürdürülüyor.

Haziran 2026 döneminde gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıda, EUSA temsilcileri ile gelecekteki organizasyon komitesinin önemli üyeleri bir araya gelerek hazırlıkların mevcut durumunu kapsamlı şekilde değerlendirdi. Toplantıda organizasyonun operasyonel süreçleri, spor tesislerinin durumu, teknik hazırlıklar, konaklama planlamaları ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.

Türk heyetini temsilen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Mutlu Türkmen, Türkiye Kayak Federasyonu Asbaşkanı ve TÜSF Teknik Kurul Başkanı Atakan Alaftargil, TÜSF Teknik Kurul Üyesi ve Milli Kış Sporları Şampiyonası Direktörü Mehmet Şirin Güler ile TÜSF Genel Sekreteri Mehmet Yonal toplantıya katıldı.

Toplantıda, Erzurum’un sahip olduğu güçlü spor altyapısı, uluslararası organizasyon tecrübesi ve kış sporları potansiyeli ön plana çıkarıldı. Katılımcılar, Avrupa’nın dört bir yanından gelecek üniversite sporcularını en iyi şekilde ağırlayabilmek adına hazırlık çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini vurguladı.

EUSA ve TÜSF yetkilileri, önümüzdeki süreçte koordinasyon toplantılarının düzenli olarak devam edeceğini belirterek, 2028 Avrupa Üniversiteler Kış Oyunları’nın hem Türk üniversite sporları hem de Erzurum’un uluslararası spor organizasyonlarındaki konumu açısından önemli bir fırsat olduğuna dikkat çekti.

Erzurum’da düzenlenecek organizasyonun, Türkiye’nin kış sporları alanındaki uluslararası görünürlüğünü artırması ve üniversite sporlarının gelişimine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.