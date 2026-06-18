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BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOWLİNG TAKIMINDAN TARİHİ BAŞARI: 6 TÜRKİYE ŞAMPİYONLIĞU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOWLİNG TAKIMINDAN TARİHİ BAŞARI: 6 TÜRKİYE ŞAMPİYONLIĞU
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Bowlingte Tarihi Başarı:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ BOWLİNG TAKIMINDAN 6 TÜRKİYE ŞAMPİYONLIĞU

BAYÜ Bowling Takımı, elde ettiği derecelerle Türk üniversite sporlarına damga vurdu.

BAYÜ Bowling Takımı, elde ettiği derecelerle Türk üniversite sporlarına damga vurdu.

Haber: Muhammet K. GÜLŞEN

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Samsun’da düzenlenen Ünilig Bowling Türkiye Şampiyonası’nda Bayburt Üniversitesi Bowling Takımı büyük bir başarıya imza attı.

Sporcular, toplam 6 altın, 5 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak organizasyonun en başarılı ekiplerinden biri oldu.

Samsun’da gerçekleştirilen Ünilig Bowling Türkiye Şampiyonası’nda Bayburt Üniversitesi (BAYÜ) Bowling Takımı, elde ettiği derecelerle Türk üniversite sporlarına damga vurdu. Üniversite sporcuları, şampiyona boyunca gösterdikleri üstün performansla 6 Türkiye Şampiyonluğu, 5 Türkiye İkinciliği ve 1 Türkiye Üçüncülüğü kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda mücadele eden Bayburt Üniversitesi sporcuları, bireysel ve takım kategorilerinde elde ettikleri derecelerle hem üniversitelerini hem de Türk sporunu gururlandırdı.

Başarılarıyla dikkat çeken BAYÜ Bowling Takımı, şampiyonayı toplam 12 madalya ile tamamlayarak organizasyonun en başarılı ekipleri arasında yer aldı. Sporcuların elde ettiği bu tarihi başarıda antrenör Doç. Dr. Ümit Yıldırım’ın katkısı da büyük takdir topladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Prof Dr. Başkanı Mutlu Türkmen de Bayburt Üniversitesi sporcularını ve teknik ekibini tebrik ederek üniversite sporlarının gelişimine katkı sunan tüm sporcuların başarılarının devamını diledi.

Bayburt Üniversitesi yönetimi ise şampiyonada üniversiteyi en iyi şekilde temsil eden sporcuları ve antrenör Doç. Dr. Ümit Yıldırım’ı kutlayarak, elde edilen başarıların gelecekteki organizasyonlar için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

🥇 6 Altın Madalya
🥈 5 Gümüş Madalya
🥉 1 Bronz Madalya

Bayburt Üniversitesi, üniversite sporlarında elde ettiği başarılarla sporun zirvesindeki yerini bir kez daha gösterdi.

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