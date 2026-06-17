A Milli Kadın Voleybol Takımı Belçika’yı 3-0 Mağlup Etti:

FİLENİN SULTANLARI VNL’DE YOLUNA KAYIPSIZ DEVAM EDİYOR…

Haber Merkezi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL 2026 Ankara etabındaki ilk maçında Belçika’yı 3-0 mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti.

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi Ankara etabına Belçika karşısında 3-0’lık net galibiyetle başladı. Sıradaki rakip Fransa.

2026 Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci haftasında Ankara’da sahne alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Belçika’yı 3-0 mağlup ederek organizasyondaki üçüncü galibiyetini elde etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) ikinci hafta karşılaşmalarına Ankara’da galibiyetle başladı. Filenin Sultanları, Ankara Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Belçika’yı set vermeden 3-0 mağlup ederek hem taraftarına büyük sevinç yaşattı hem de organizasyondaki üçüncü galibiyetine ulaştı.

Ankara etabının açılış maçında etkili bir performans ortaya koyan millilerimiz, rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi. İlk iki seti farklı skorlarla kazanan ay-yıldızlılar, üçüncü sette gelen direnci de kırarak sahadan 25-14, 25-13 ve 25-23’lük setlerle galip ayrıldı.

Protokol Tribününden Milli Takıma Destek

Karşılaşmayı Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu Gürsoy, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Ozan Veli Çakır ve Mansur Yavaş da tribünden takip etti.

Filenin Sultanları’ndan Güçlü Başlangıç

Başantrenör ve teknik ekibin yönetiminde sahaya çıkan milliler, özellikle hücumdaki etkinliği ve savunmadaki disiplinli oyunuyla dikkat çekti. Belçika karşısında alınan net galibiyet, Ankara etabına moralli başlanmasını sağladı.

Rakip Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara etabındaki ikinci maçında 18 Haziran Perşembe günü saat 19.30’da Fransa ile karşı karşıya gelecek. Milliler, Fransa karşılaşmasının ardından Almanya ve Çin ile mücadele ederek Ankara etabını tamamlayacak.

Ankara etabında oynanan diğer karşılaşmalarda Çin, Almanya’yı 3-2 mağlup ederken, Brezilya ise Fransa karşısında 3-0’lık galibiyet elde etti.

Millilerimizin Kalan Maç Programı

18 Haziran 2026

Türkiye – Fransa | 19.30

20 Haziran 2026

Türkiye – Almanya | 19.30

21 Haziran 2026

Türkiye – Çin | 19.30