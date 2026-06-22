PENDİK’TE SPORCU VE AİLELERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ VERİLECEK
PENDİK’TE SPORCU VE AİLELERİNE YÖNELİK TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI EĞİTİMİ VERİLECEK
Haber Merkezi
Pendik Yeşilay’ın teknolojinin bilinçli kullanımına yönelik vereceği eğitimde sporcu ve aileler biraraya gelecek.
Pendik Mücadele Spor Kulüpleri Dayanışma Derneği ve Pendik Yeşilay iş birliği ile spor kulübü sporcuları ve ailelerine Pendik Mehmet Akif Kültür Merkezinde teknoloji bağımlılığı eğitimi verilecek…
“Teknolojiyi bilinçli kullan hayatına sen yön ver!” sloganıyla gerçekleşecek eğitim 22 Haziran 2026 tarihinde Pendik Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde 16.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek.