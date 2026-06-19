3. KADEME BOKS ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ KURSU DUYURUSU
3. KADEME BOKS ANTRENÖR UYGULAMA EĞİTİMİ KURSU DUYURUSU
Haber Merkezi
Türkiye Boks Federasyonu 2026 yılı faaliyet programında yer alan 3. Kademe Boks Antrenör Uygulama Eğitimi Kursu Karabük ilinde gerçekleştirilecektir.
📌 Ön Kayıt Tarihleri:
19-26 Haziran 2026
📌 Kurs Tarihleri:
30 Haziran-08 Temmuz 2026
📍 Kurs Yeri:
Karabük Merkez 2500 kişilik Kapalı Spor Salonu / Yenimahalle
✅ Başvurular e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.
✅ Kursa;
* Temel Eğitim Kursunu başarıyla tamamlayanlar,
* BESYO mezunu olan ve antrenörlük bölümünde boks branşından denkliğini yaptıran adaylar
başvurabilecektir.
📌 Ön kayıt aşamasında 200 başvuru alınacak olup, kurs kontenjanı 50 kişi ile sınırlıdır.
💳 Kurs Ücreti:
4.850 TL
💰 Ödeme işlemleri, e-Devlet başvurusu sonrasında sistem tarafından gönderilen referans numarası ile ön kayıt tarihleri içerisinde TEB Bankası şubeleri veya ATM’lerinden yapılacaktır.Referans numarası gelmeyen yada referans numarası gelipte kayıt tarihleri arasında ödeme yapmayanlar kursa katılamayacaktır.
⚠️ Önemli:
Kursiyerler herhangi bir evrak teslim etmeyecektir.
📞 İletişim:
(0312) 311 74 58
0532 596 92 00
Satılmış Çolak
Detaylı başvuru ve ödeme bilgileri federasyon duyurusunda yer almaktadır.